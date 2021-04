“Ojalá esto no vuelva a ocurrir”: Subsecretaria Daza respondió por levantamiento de cordón sanitario en la previa a Semana Santa

Durante esta jornada, donde se marcó la mayor cifra de contagios de toda la pandemia, la subsecretaria Paula Daza abordó el actual momento de la pandemia y se refirió al levantamiento temporal del cordón sanitario establecido en la Ruta 5 Sur, en Paine.

“No he hablado directamente con el Intendente sobre esto, pero tengo entendido que había muchos camiones esperando y se acercaba el toque de queda. Esa situación es lo que aparentemente pasó”, indicó la autoridad en conversación con Meganoticias.

Esperando que “la gente entienda que no debe salir de la capital”, la autoridad explicó que “no me quiero adelantar, pero tengo entendido que en ese punto había ayer jueves 17 kilómetros de fila. Muchos, seguramente, tenían permisos, pero otros pocos querían tomarse el fin de semana. Ojalá esto no vuelva a ocurrir”.

Recordemos que desde este jueves a las 13 horas se levantaron cordones sanitarios para prohibir la entrada y salida de personas en las regiones Metropolitana, Valparaíso, Gran Concepción en la región del Biobío, y Temuco y Padre Las Casas en La Araucanía. La medida tendrá validez hasta las 22 horas de este domingo 4 de abril.