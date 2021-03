Gobernador de Arauco confirmó que hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado el ataque a equipo de prensa de TVN en Cañete

El gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, conversó la mañana de este lunes con Ciudadano ADN sobre el ataque con armas de fuego que sufrió el equipo de prensa de Televisión Nacional de Chile (TVN) encabezado por Iván Núñez este fin de semana, y que terminó con el camarógrafo Esteban Sánchez gravemente herido y con la pérdida total de la visión en el ojo derecho.

Al respecto, la autoridad provincial confirmó que hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la autoría del hecho. “En el lugar no se encontraron leyendas, panfletos, rayados, hasta el minuto eso no se puede afirmar (…) No hay información reivindicatoria respecto a este ataque en particular“, señaló.

El gobernador además indicó que el problema de violencia en la denominada macrozona sur, de la cual ese sector de la Región del Biobío es parte, es el tema más complejo que tiene el Estado de Chile en este momento.

“Este es uno de los problemas mas complejos que tiene que el Estado de Chile solucionar el día de hoy, es el tema que más consigna interés, un tema que a veces lamentablemente desde Santiago u otras regiones no se tiene claridad de lo complejo que es”, dijo.

En tanto, reiteró que el gobierno presentará una querella por homicidio frustrado y ataque a la libertad de prensa y al ejercicio de la profesión contra quienes resulten responsables del ataque a los periodistas.