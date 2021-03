Subsecretario de Turismo: “Salir de Chile, si no es estrictamente necesario, es una mala idea”

La pandemia por coronavirus sigue dejando alarmantes cifras en Chile. Durante esta jornada, el país alcanzó un nuevo peak en el número de contagiados.

En este contexto, la autoridad anunció cuarentena total para la Región Metropolitana y medidas más restrictivas para las personas que viajen al exterior.

El subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, conversó con Ciudadano ADN sobre las nuevas disposiciones sanitarias que buscan limitar la movilidad aérea.

“Hoy no es el momento del turismo internacional, por muy barata que esté la oferta. Salir de Chile, si no es estrictamente necesario, es una mala idea. No sólo pone en riesgo a las personas que viajan, sino que, también, al resto de los chilenos”, expresó Uriarte.

Respecto a las nuevas medidas dirigidas a los viajeros, el subsecretario aseguró que “estamos dificultando al máximo la posibilidad de salir“.

“Cualquier persona que vuelva de Brasil va a tener que hacer una cuarentena obligatoria en un hotel de tránsito, establecido por la autoridad sanitaria. Y, además, desde el 31 de marzo, estas exigencias van a ser para todos los que entren a Chile, sin importar de qué país vengan”, explicó.

Y agregó que “acá hay una carga para el Estado que es muy importante, porque a cada persona que pisa suelo chileno, se le hace un test PCR, además de un estudio de genoma para poder identificar, en el caso de estar contagiado, cuál es la cepa”.