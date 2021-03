Gobierno descartó que las declaraciones del Presidente Piñera sobre la detención de Áñez afecten a la relación con Bolivia

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, descartó que las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, sobre la detención de la exmandataria de Bolivia Jeanine Áñez, afecten la relación entre ambos países.

Luego de que el jefe de Estado, tras ser consultado por la acción contra la Áñez, dijo a CNN Español que “no puede ser que la justicia esté subordinada al gobierno de turno”, y donde incluso el país altiplánico pidió a la comunidad internacional a respetar “el principio de no injerencia”, el canciller sostuvo que las palabras de la máxima autoridad “no afectan para nada el clima positivo y auspicioso que se ha ido generando entre ambos países”.

“Las declaraciones del Presidente Piñera deben ser consideradas comentarios generales que son aplicables a todas las democracias de la región, ese es el sentido que tuvieron sus palabras y reitero que esta semana ha sido la más auspiciosa en décadas para la relación bilateral entre Bolivia y Chile”, agregó.

El ministro Allamand también sostuvo indicó que “no ha sido bajo ninguna circunstancia esa su voluntad (de intervenir), sino formular un comentario general que alude a un tema de principio y, por lo tanto, aplicable a todas las democracias de la región y ciertamente a nuestro país”.

Además, el canciller afirmó “no hay duda que esta semana que termina ha sido la más auspiciosa en décadas en términos de la relación bilateral entre Bolivia y Chile”.

“Desde hace 43 años no tenemos relaciones diplomáticas e incluso en el periodo anterior tampoco hubo relaciones diplomáticas entre 1962 y 1975, adicionalmente el periodo entre 2013 y 2018 fue particularmente álgido a partir de la demanda boliviana en la Corte Internacional de Justicia, los cinco años que mediaron fueron muy álgidos en la relación bilateral y generaron profundos desencuentros”, comentó.

“Esta semana Bolivia y Chile, cada uno manteniendo sus posiciones, sus principios y sus puntos de vista , que hayan manifestado la voluntad de iniciar una nueva etapa en la relación bilateral, es sin duda auspicioso y extraordinariamente importante para la política exterior de Chile”, añadió.