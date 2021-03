El testimonio de Lorena Navarrete, la madre del primer menor de edad que falleció a causa del PIMS en Chile

La técnico en enfermería de nivel superior (TENS) Lorena Navarrete, madre de Emilio Rocha, adolescente de 16 años que en febrero falleció a causa del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (PIMS), dio su testimonio en Ciudadano ADN y narró el duro momento que ha debido enfrentar.

“Trabajando en el área de salud, no había escuchado del PIMS, hasta lo que pasó con el Emilio”, contó.

De acuerdo a su relato, inicialmente el adolescente tuvo una sintomatología relacionada a la musculatura. “Me lo dijo que era como si le estuviesen quemando los músculos. Luego tuvo fiebre, y al tercer día partimos al hospital, porque amaneció con el cuerpo lleno de manchas rojas“, narró.

La primera hipótesis diagnóstica

En el centro de salud, la madre de Rocha explicó que habían sido contactos estrechos de un caso positivo por Covid, por lo que se le aplicó un test PCR, el cual salió negativo. “La primera hipótesis diagnóstica fue miositis, que es una ruptura de la musculatura”, sostuvo.

El adolescente no pudo ser hospitalizado, debido a un colapso en el hospital. “El doctor nos dijo que había que esperar cama”, señaló Navarrete.

“Es ahí donde, lamentablemente, perdimos tiempo, porque mientras no haya una cama, a la persona que está esperando no se le siguen tomando otros exámenes“, expresó.

Al ver que su hijo seguía empeorando, la TENS solicitó el alta voluntaria, y recorrió diversos centros asistenciales. “No me cuadraba el diagnóstico, porque el doctor me explicó que la miositis se provoca cuando se hace un ejercicio intenso, como un triatlón”, dijo.

“Lo que dificultó su diagnóstico fue ingresar por la urgencia de adultos, y el PIMS es del área pediátrica. El síndrome tiene una tasa de mortalidad muy baja, si es pesquisada a tiempo no se desencadena en una muerte”, contó.

Los últimos días

Según el testimonio de Navarrete, cuando la situación de su hijo de 16 años se agravó, sufrió una inflamación del páncreas y posteriormente, los riñones se vieron comprometidos. “El día que lo deciden entubar ya estaba complicándose la parte ventilatoria”, narró.

El día de su fallecimiento, el menor presentó severos problemas cardiacos. “Tuvo dos paros y falleció a las nueve de la noche del primero de febrero”, contó la madre del joven.

Por el protocolo establecido, Navarrete no pudo acompañar a su hijo en la unidad de cuidados intensivos. “El último día que estuve con él fue cuando lo dejé en pediatría ambulatoria. Cuando falleció, me dejaron estar con él. Pero antes, no pude. No lo pude cuidar”, lamentó.

En la actualidad, como consecuencia del Covid-19, Chile ha registrado 176 casos confirmados de PIMS, síndrome que ha provocado la muerte de tres niños.