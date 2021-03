Alcalde de Los Ángeles consideró “lamentable” actitud de pastor que fingió atropello y agredió a un soldado durante fiscalización sanitaria

El alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, calificó de “lamentable” el incidente provocado por un pastor durante un control sanitario: fingió que una camioneta lo atropelló y luego, junto a otra persona, agredió a uno de los soldados que acudió a fiscalizar un culto que incumplía las medidas sanitarias para prevenir contagios de covid-19.

“Más allá de los anecdótico, es lamentable”, dijo la autoridad en conversación con Ciudadano ADN.

“Hemos tenido matrimonios, reuniones que se saltan la ley y lo que pasó en nuestro sector sur de Los Ángeles es muy lamentable. Lamentable porque no se respeta la normativa, pero también por la reacción de las personas y en particular del pastor. Por lo que vimos en las imágenes, no es la más correcta“, agregó.

“Hay que respetar el vivir en comunidad. Eso por muchos sectores, por muchas personas, no se está haciendo“, sumó.