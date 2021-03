Se registran manifestaciones en las afueras de residencia del Sename investigada por presunto maltrato

Durante la tarde de este miércoles, un grupo de personas comenzó a manifestarse en las afueras de la Residencia Familiar Carlos Antúnez de Providencia, la cual está a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras el presunto caso de maltrato que está siendo investigado por las autoridades.

Al respecto, en el lugar se encuentra personal de la Prefectura de Control del Orden Público (COP) de Carabineros, que están distribuidos en los alrededores del centro residencial, así como también en la avenida Pedro de Valdivia para resguardar la integridad del recinto y el flujo del tránsito vehicular.

Por su parte, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, llamó a través de su cuenta de Twitter a no manifestarse en las afueras del inmueble, para “darles tranquilidad a los niños, niñas y adolescentes y no estigmatizarlos”.

“Ruido y que llegue Fuerzas Especiales afuera de la residencia, todo lo que no sirve para darles tranquilidad a esos NNA (niños, niñas y adolescentes) y no estigmatizarles. ¡¡¡Cómo no se entiende!!! ¡Por favor, no sigan haciéndolo! ¡Por favor!”, expresó.