Presidente de la CNC sobre este fin de semana: “Dejar todo el comercio cerrado, a los ciudadanos impedidos de ir a comprar, es un error”

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), Manuel Melero, calificó como un “error” la medida anunciada por Gobierno de cancelar los permisos de desplazamiento individual el fin de semana, debido al aumento de casos de Covid-19 en el país, decisión que luego aclararon que regirá solo para este sábado 27 y domingo 28 de marzo.

En conversación con Palabra que es noticia de radio Futuro, el representante de la federación gremial sostuvo que es una “medida extrema, inédita y no la he visto en ninguna parte del mundo. Esto de dejar todo el comercio cerrado, a los ciudadanos impedidos de ir a comprar, es un error, una equivocación“.

“Va a ser complicado desde el punto de vista de la logística. Es ridículo pensar que el delivery va a poder funcionar para gran parte del comercio pequeño, el comercio de barrio. Es no entender cómo funciona el país, la realidad del país. Veremos cómo nos arreglamos el fin de semana”, criticó.

Asimismo, Melero indicó: “Nadie estaba preparado. Es un error. Hay que ponerse en el caso de las autoridades y habrá que colaborar. Esto es una lección para las autoridades en sus mensajes comunicacionales. No es tan simple, porque nos hayamos vacunado no está resuelto el problema, aquí hay una sensación, propagada por las autoridades, de seguridad sanitaria que era falsa. El comercio una vez más paga la cuenta de toda esta situación, con fuertes mermas en sus ventas, con desempleo, etcétera”.

El presidente de la CNC también espetó: “Yo no soy experto en epidemias, pero aquí alguien cometió errores, por algo estamos como estamos. Ahora el llamado deberá ser de nuevo a la responsabilidad, pero la gente ésta cansada. Es medio esquizofrénico todo esto. Nunca habíamos tenido este nivel de contagios, este nivel de camas críticas, este nivel de confinamiento”.

“Yo creo que la autoridad no calculaba este desborde, pero es importante que las autoridades analicen sus estrategias comunicacionales. Uno tiene la sensación que hay medidas que no funcionan. Ahora están tratando de hacer unos show este fin de semana, que no funciona“, aseveró.

“A nosotros lo que nos parece es que el comercio siempre debería poder funcionar. La ciudadanía necesita abastecerse. ¿Quién va a hacer este abastecimiento?”, señaló.

“Lo que hemos visto es que el comercio informal se deteriora. Los chicos van desapareciendo. El efecto no deseado ya medido es que todos los crecimientos que se han producido después de la crisis, a partir de diciembre y el verano, lo absorbió en un 90% el gran comercio. Y los chicos mantuvieron su cuota histórica: no agarraron ni una”, concluyó Melero.