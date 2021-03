Jueza por presunto maltrato en centro del Sename: “El protocolo se activó, pero no fue eficaz”

La jueza coordinadora del Centro de Medidas Cautelares (CMC), Lorena Bruna, se refirió al caso de presunto maltrato ocurrido en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Providencia y señaló, de manera preliminar, que “el protocolo se activó, pero no fue eficaz”.

“De manera preliminar, lo que puede señalar es que el protocolo se activó y no fue eficaz y no produjo el resultado que debiese producirse en este tipo de situaciones, porque el sistema no funcionó de manera adecuada”, sostuvo.

Respecto a lo ocurrido, la jueza dijo que “hubo una desregulación emocional, se activa el protocolo para contener a este niño y el protocolo lo que exige es llamar al SAMU para abordar esta situación de salud que es compleja y dice relación con la salud mental”.

“Se llama al SAMU y para que asista también se puede que asista Carabineros, porque el SAMU pide la presencia de Carabineros para que puedan dar resguardo al personal de salud. Llega Carabineros, mas no el SAMU, el protocolo se activó, pero no fue eficaz”, agregó.

Finalmente, la jueza coordinadora afirmó que “acá lo que ocurre es que son casos complejos que deben ser abordados por personal especializado que no estuvo en el momento adecuado y oportuno para abordar este caso. Más allá del por qué, del cómo, no tengo esa información. Estamos ante este tipo de situaciones donde lo que tiene que hacer este tipo de medidas cautelares es despejar cualquier otra situación de vulneración que estén viviendo los niños en las residencias”.