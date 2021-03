Cecilia Heyder, activista por una muerte digna: “La eutanasia debería ser parte de los Derechos Humanos”

La activista por una muerte digna, Cecilia Heyder, conversó con Ciudadano ADN sobre la aprobación de la ley de eutanasia en España, y apuntó a que “debería ser parte de los Derechos Humanos” en la nueva Constitución.

“Es un gran avance, tengo algo de esperanza. Es un tema difícil para muchos, otros no comprenden, pero también es algo inédito de que puede ayudar a abrir la puerta”, sostuvo sobre la decisión histórica en el país europeo.

La activista valoró el apoyo de los diputados Vlado Mirosevic y Maya Fernández en la discusión del proyecto de ley de eutanasia. “Han hecho mucho empeño porque esta ley salga”, destacó.

Sin embargo, apuntó a que “muchos ponen indicaciones a último momento, para dilatar la votación“.

“¿Por qué tenemos que depender de un grupo de parlamentarios, o simplemente rogar por una muerte digna para la gente que está desahuciada, como yo?”, reflexionó.

En tanto Heyder, quien médicamente se encuentra desahuciada, el pasado 15 de marzo presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago para poder optar a una muerte asistida digna.

“No me quiero suicidar, yo amo la vida, disfruto al máximo, pero cuando la vida no es compatible y y tienes que depender de máquinas para sobrevivir, como en mi caso, que son las transfusiones de plasma, y los dolores son insoportables, es mejor descansar“, manifestó.

Y agregó que, “no estoy pidiendo un suicidio, porque el suicidio es ilegal en Chile cuando es asistido. Lo que se mandó a pedir a la Corte Suprema es, simplemente, una muerte digna“.

Eutanasia en la nueva Constitución

En el marco del proceso constituyente que ha iniciado Chile, la activista aseguró que, en una eventual nueva Constitución, “la eutanasia debería ser parte de los Derechos Humanos”.

“No es una cosa antojadiza, yo estoy pidiendo una muerte digna simplemente porque mi cuerpo ya está cansado y no da más con tantas enfermedades. Creo que en la vida y la muerte, la dignidad debe ser primero“, expresó.