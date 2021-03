Médico intensivista y ocupación de camas críticas por Covid-19: “El gran temor es que en algún momento no se pueda recibir más gente”

El médico intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Carlos Romero, se refirió al aumento de casos de Covid-19 en el país y la ocupación de las camas críticas.

En conversación con Palabra que es noticia de radio Futuro, sostuvo: “El gran temor es que en algún momento no se pueda recibir más gente, y estamos hablando de las próximas dos semanas, cuando haya que estar decidiendo a quién atender o a quién salvar“.

“Hemos experimentado un aumento significativo de los casos, abriendo camas adicionales para poder recibir a los pacientes Covid-19. Se ha tenido que redistribuir personal. La posibilidad de seguir incrementando camas críticas es menor, por disponibilidad de recurso humano. Hay dramas personales y familiares, con exposición a jornadas intensas que están con licencia. Hay menos personal disponible. Necesitamos del apoyo decidido de la ciudadanía para poder aplanar la curva”, indicó.

De igual forma, planteó: “Más que estar pensando en cuantas camas faltan o quedan, hay que pensar en no seguir incrementando el número de contagios“.

El Dr. Romero expuso que en esta enfermedad los pacientes no son “de rápida movilidad”, sino que “habitualmente permanecen dos a tres semanas en las unidades críticas. Esto sin contar los enfermos de otras enfermedades graves que no son Covid-19. Hoy vemos como llegan pacientes y esperan varios días por camas críticas y las urgencias no están capacitadas para mantener a enfermos que requieren camas críticas”.

Pacientes más jóvenes

Asimismo, señaló que “estamos viendo un cambio en el perfil de los pacientes. Son más jóvenes, incluso menores de 30 años”.

“Los más jóvenes tienden a percibir que son de menor riesgo, pero nadie sabe cómo va a reaccionar el organismo una vez que se contagian“, destacó.

“No necesariamente los pacientes aún siendo adultos mayores fallecen, pero los más jóvenes tienen más reservas fisiológicas para soportar una enfermedad de esta magnitud. Eso hace que puedan permanecer 4 o 5 semanas en hospitalización“, expuso.

“Estamos viendo pacientes más jóvenes hospitalizados que en la primera parte de la pandemia. Estamos hablando de pacientes de 25 o 30 años sin enfermedades graves que los predispongan”, informó.

Finalmente, concluyó: “Se va a deteriorar la calidad del cuidado, porque no va a existir recurso para dar atención a todos los pacientes que van llegando al mismo tiempo“.