Dr. Jaime Burrows respaldó al Colmed tras duras críticas al Ejecutivo: “Yo creo que ha habido maltrato”

A través de un inserto publicado en el diario El Mercurio, el consejo nacional del Colegio Médico criticó duramente al Ejecutivo, donde manifestaron que “nos enfrentamos a un Gobierno maltratador“.

El ex subsecretario de Salud Pública, el doctor Jaime Burrows, conversó con Ciudadano ADN y respaldó el comunicado de gremio. “Yo creo que ha habido maltrato”, aseguró.

“Respecto a la sobrecarga que se está teniendo en el sistema de salud, al mismo tiempo que estamos muy demandados por la situación de un exceso de trabajo y de demanda asistencial, se empiezan a quitar asignaciones, que corresponden a los ingresos de los médicos de hospitales públicos. Eso, a fin de cuentas, es una manera de no tratar bien“, expresó el médico.

Y agregó que, “ni siquiera hemos visto algún gesto, por parte del gobierno, de reconocer a los profesionales de la salud que han fallecido en esta situación”.

“A veces el Presidente o el ministro del Interior visita a la familia de un carabinero, porque tuvo una herida en servicio. Sin embargo, un médico que se contagió por estar atendiendo pacientes con Covid no recibe ningún llamado o apoyo, no se hace un reconocimiento público. Yo creo que de alguna manera son gestos que uno quisiera ver, porque se ven en otros países”, manifestó.

En tanto, respecto a las acusaciones de la doctora Izkia Siches, presidenta del Colmed, en contra del gobierno, donde en una entrevista, aseguró no tener incidencia en las decisiones que se toman en la Mesa Social, Burrows expresó que “cuando uno quiere trabajar en equipo, al mismo que se le está pidiendo colaboración, no puedes no incluirlo en determinadas discusiones“.