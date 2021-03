Abuela de Tomás Bravo: “Nosotros no estamos presionando en la investigación, ya que eso requiere su tiempo”

Tras estar por cerca de siete horas reunidas junto a la Fiscalía Regional del Biobío, se retiraron la madre y la abuela de Tomás Bravo, después de estar participando de peritajes que se realizaron al interior de las dependencias del lugar, donde fueron interrogadas en torno a la investigación.

Las familiares se fueron conformes con que se estén realizando peritajes en todas las líneas investigativas, al menos, así lo informó la abuela del menor, Elisa Martínez.

“Se están haciendo muchas pericias científicas y eso se demora. Nosotros les dijimos que no estamos apurados, ya que hay que hacer todas las investigaciones, aunque tengamos que esperar. Es mejor que todo esté siendo periciado, aunque no estamos presionando, ya que no sabemos nada. Esperaremos las pericias, ya que eso requiere su tiempo“, indicó.

Además de lo anterior, se confirmó que se realizaron peritajes internacionales con colaboradores de Estados Unidos y España, quienes ya realizaron un pre informe en torno al caso.