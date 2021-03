Estudio Cadem distinguió cinco perfiles de mujeres chilenas: el 52% se declara feminista

El pasado martes 16, la consultora Cadem, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, publicó el estudio “Segmentación de las mujeres de Chile“, el que distinguió cinco perfiles femeninos: conservadoras, pragmáticas, feministas moderadas, feministas movilizadas y sobrepasadas.

La psicóloga y gerente general de Cadem, Karen Thal, conversó con Ciudadano ADN sobre el informe en que participaron 1.300 mujeres mayores de 18 años.

“Este estudio que hicimos para el Ministerio de la Mujer busca caracterizar y perfilar a la diversidad de mujeres. No somos todas iguales, somos todas distintas”, explicó.

Y agregó que “lo que hace es preguntar qué es lo que piensan frente a un montón de temas, y mediante un proceso estadístico, se definen grupos o perfiles, que son estereotipos que se usan para caracterizarlas“.

Respecto a los perfiles, Thal aseguró que “los estereotipos no los elegimos nosotras, trabajamos con muchas mujeres, les preguntamos qué piensan frente a un montón de cosas. Primeros se hacen estudios cualitativos, y vemos la diversidad de posturas frente a las cosas”.

El grupo mayoritario corresponde a las “feministas moderadas“, con un 31%. La gerenta de Cadem explicó que “son simpatizantes del movimiento, pero una gran diferencia es que las feministas movilizadas muy pocas sienten que una prioridad en la vida es tener hijos, en cambio, para las moderadas es una prioridad muy importante, en un 80%”.

Otro segmento que destacó en el estudio fue el de las “feministas movilizadas“, con un 21%. Al respecto, Thal sostuvo que “son las que puedes ver en una marcha. Son muy liberales en términos valóricos, casi todas están de acuerdo con el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, la legalización de la marihuana, que las personas puedan cambiar su género. El 81% está de acuerdo con el aborto libre“.

En tanto, el grupo de las “sobrepasadas” llega al 16% y fue calificado por la psicóloga como “bien preocupante“.

“Es un grupo de mujeres muy concentrado en los niveles socioeconómicos más bajos, menores de 55 años. Son gente que tienen baja satisfacción con la vida. Están luchando por sobrevivir, hay un alto consumo de antidepresivos, muchas se sienten víctima de discriminación y muchas han sentido violencia física o psicológica durante la pandemia. No están preocupadas si son feministas o no, están en un nivel más básico, con muy baja satisfacción con su vida”, expuso.

Categorías “violentas”

La directora ejecutiva de la Fundación Wazú, Yolanda Pizarro, también fue consultada por Ciudadano ADN sobre los resultados de esta consulta y afirmó que “encuentro que este es un estudio muy violento, creo que se arma desde una metodología con una mirada absolutamente machista, patriarcal y heteronormada”.

“¿Por qué segmentar a las mujeres en estas categorías tan violentas? Yo no me identifico con ninguna de estas categorías porque no me interesa que me categoricen desde mi ser mujer pública y política. Yo ya tengo una forma de definirme, esto es muy violento”, expresó.

Asimismo, sobre el segmento de “sobrepasadas“, que propone el estudio, la especialista en temas de género e inclusión aseguró que “es muy inadecuado” y “ninguna me parece una forma de representarnos a las mujeres, que hoy estamos viviendo situaciones de extrema violencia, y no sólo intrafamiliar, sino que también simbólica y política”.

“Esta caracterización está llena de estereotipos. Un estudio serio, como lo es Cadem, no puede estereotipar de esa forma a las mujeres. Yo espero mucho más de un estudio que nos va a mostrar una radiografía de lo que las mujeres somos hoy día”, criticó.