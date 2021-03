Aumento de casos de Covid-19 en la RM: Hospital San José habría ocupado la totalidad de sus camas críticas 

La Región Metropolitana registra la cifra más alta de casos activos de Covid-19 desde julio. Cinco de sus comunas superan los 500 contagiantes, algo que se aprecia en las urgencias respiratorias de la zona.

ADN monitoreó el comportamiento de estos recintos durante la noche de este miércoles, especialmente en el sector norte de la capital. En el Hospital San José, funcionarios de la salud aseguraron a este medio que durante esta jornada se habrían ocupado la totalidad de las camas críticas, situación que —según su testimonio fuera de micrófonos— se ha repetido en jornadas anteriores.

Isabel Díaz, quien ha trabajado al exterior del hospital desde hace más de 20 años, señaló a este medio que “converso con los chiquillos de las ambulancias, les he dicho que siempre me asusto, pregunto cómo está la cosa. ‘Isabelita, está pesada la cosa con el Covid, está feo’. Se ha visto más movimiento“.

“Pensé que en esta fecha, en el 2021, esto iba a bajar un poco, pero parece que ya no. Por ejemplo, ayer vino un funcionario del J. J. Aguirre y me dice que está colapsado, que no hay nada. En la Clínica Dávila creo que estamos igual”, contó Díaz.

Además, relató que “hoy día fuimos a despedir a una funcionaria que lleva más de 23 años de servicio, falleció en la Clínica Dávila, 57 años. Murió de Covid”.