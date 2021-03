Ministro Paris por elecciones de abril: “No creo que ocurran problemas si cumplimos el protocolo sanitario”

A más de tres semanas de las elecciones de abril, las cuales por primera vez en la historia de Chile se realizarán en dos días, debido a la pandemia del coronavirus, y tras las consecutivas cifras que sobrepasan los cinco mil casos por Covid-19, el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó que “no creo que ocurran problemas si nosotros cumplimos el protocolo sanitario“.

Durante el reporte de la situación en el país, el secretario de Estado sostuvo que “nosotros desde el punto de vista sanitario lo que hemos hecho, y lo hicimos en el plebiscito, es colaborar con el Servel en la fabricación de los protocolos de atención o de cumplimiento de las normas sanitarias durante la votación”.

“Si durante esta votación se cumplen los protocolos sanitarios, creo que no va a haber ningún problema, así como no hubo ningún problema en el plebiscito. Pero, el Ministerio de Salud no es el llamado a modificar las normas de votación o las normas electorales, eso tiene que ser conversado entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Servel”, añadió.

Al respecto a este último punto, el ministro justificó que “por eso mismo, el Presidente presentó un proyecto para que la votación ocurra en dos días para evitar, justamente, aglomeraciones, darles preferencia a los adultos mayores, porque van a tener absoluta preferencia, (para que) se mantenga los distanciamientos físicos, el uso de mascarilla, el lavado de manos, va a haber alcohol gel, se va a utilizar el mismo sistema de los lápices individuales, en fin; y no nosotros vimos que, a consecuencia del buen manejo, del brillante manejo diría yo, en el plebiscito no ocurrió ningún problema, así que esperamos que en esta ocasión tampoco tengamos problemas”.

Sin embargo, la autoridad hizo la distinción que actualmente, “la situación epidemiológica es diferente a la del plebiscito y, obviamente, que nos preocupa”. No obstante, argumentó que “por eso mismo, hemos hecho el llamado a que la gente se cuide, tome las prevenciones del caso, vaya con tranquilidad a votar, respete el distanciamiento, y no creo que ocurran problemas si nosotros cumplimos el protocolo sanitario“.