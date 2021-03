Gobierno condenó que a personas con VIH se les pida una documentación para poder vacunarse contra coronavirus

El ministro de Salud, Enrique Paris, lamentó y condenó que a personas portadoras del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) se les esté exigiendo documentos o certificación para que puedan ser vacunados contra el coronavirus.

Durante el reporte de la pandemia de este jueves, el secretario de Estado manifestó que “lamento que se exija documentación, porque eso no figura en ninguno de los documentos del Ministerio de Salud“.

“Ninguna persona que sea portadora de VIH o esté en tratamiento debe serle exigida una documentación, eso no es así. En un primer momento, quizás en las recomendaciones del Cavei, no se fijaron exigencias de llegar documentos, sino que se fijaron algunos parámetros que tenían que ver con la seguridad sanitaria de los pacientes; pero no se les puede, ni de se les debe ni voy a permitir que se les exija o que se les pida documentación a aquellos pacientes”, agregó severamente.

¿Se pueden vacunar en centros de atención para personas con VIH?

Respecto a si las personas con VIH pueden vacunarse contra el Covid-19 en establecimientos para quienes padecen el virus, el ministro Paris indicó que “actualmente, existen 40 centros de atención de pacientes portadores en la red asistencial y en 11 de ellos existen vacunatorios adosados, es decir, con concomitantemente a esos centros hay vacunatorios y los pacientes se pueden vacunar ahí sin necesidad de que muestren ningún certificado ni se les pida ningún certificado”.

No obstante, sobre la posibilidad de que sean en todos estos tipos de recintos del país, el secretario de Estado dijo que “no es fácil poder vacunar en cualquier consultorio, porque para poder vacunar se requiere un registro sanitario, una inspección del ISP y del Ministerio de Salud. Por lo tanto, yo solicito que en los centros hospitalarios donde hay vacunación ya establecida y donde hay atención de pacientes portadores, ojalá la vacunación se lleve a cabo en esos lugares”.

Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró que “no es correcto que se les exija (a las personas con VIH) ningún documento para certificar que tiene o no tienen, o son o no son portadores y eso no es correcto”.

“No aceptamos que se les pidan a las personas portadoras un certificado o algo que certifique que son portadoras, no tiene por qué. Eso no es aceptable dentro del manejo de tratamiento de posicionamiento de las vacunas y yo creo que, además, atenta contra los derechos humanos de esas personas. Por lo tanto, no es el correcto que se les exija ese tipo de documentos”, concluyó.