Desbordes y elecciones del 11 de abril: “Me preocupa qué va a pasar con la pandemia”

Mario Desbordes, candidato presidencial de RN, expresó en ADN Hoy su preocupación por cómo la situación de la pandemia podría afectar la realización de las elecciones de concejales, alcaldes, constituyentes y gobernadores regionales, programadas para el 11 de abril.

“Creo que es momento de retroceder de fase a nivel general para que no tengamos números disparados por la semana 7,8, 9 de abril, como pareciera que va a ser”, dijo el exdiputado.

“Me preocupa qué va a pasar con la pandemia, me preocupa si vamos a estar con cifras muy alta, qué pasa con la gente que no ha sido vacunada y que ve que las camas límites están en el límite, ¿van a ir a votar? No lo sé, probablemente no. Es preocupante”, agregó.

Si bien reconoció que dividir la elección entre los días 10 y 11 de abril “es una fórmula para evitar grandes aglomeraciones”, Desbordes afirmó que existían otras alternativas que se pudieran haber estudiado antes.

“Perfectamente pudimos haber hecho elección la municipal o la constituyente el día nueve de mayo, que es el día de la segunda vuelta de gobernador regional y no habríamos agregado ninguna fecha electoral nueva, se habría mantenido el calendario en términos de cantidad de elecciones, pero dividiendo la elección del once para que no fuera tan lenta, tan engorrosa”, afirmó.

Pena de muerte

El exministro de Defensa también tuvo palabras para un tema que ha surgido en los últimos días, a propósito de la muerte de niños por balazos: reponer la pena de muerte.

“Hagamos el debate (…) ¿Es la solución? No lo sé. Creo que no“, dijo.

Desbordes reiteró que, “en principio”, no estaba de acuerdo con que el Estado ejecute personas. “Pero creo que debemos tener ese debate. Veamos cuáles son las alternativas. El Estado, en la alternativa, que es la reclusión, no está siendo lo firme que tiene que ser con este calibre de delincuentes”, dijo.