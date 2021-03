Exsuperintendente de pensiones y reforma al sistema: “En el debate parecen prevalecer las trincheras más que la disposición para llegar a un acuerdo”

El exsuperintendente de pensiones Alejandro Ferreiro aseguró en ADN Hoy que el debate desde las “trincheras” políticas ha evitado que se logré un acuerdo para reformar el sistema de jubilaciones.

El experto afirmó que “los últimos tres gobiernos” han presentado propuestas “suficientemente razonables” y “mejores que el sistema actual”, pero que “ha faltado algo de generosidad del mundo de la política, de lado y lado, para hacer cuajar el acuerdo que Chile necesita”.

“Llevamos muchos años discutiendo una reforma de pensiones, muchos años acumulando diagnósticos de que el sistema requiere cambios importantes y muchos años postergando la capacidad de ponernos de acuerdo respecto de la reforma que Chile necesita”, agregó.

Ferreiro declaró que los gobierno “han intentando y han fracasado hasta ahora en lo que es una de las políticas públicas más importantes de todo país, que es buscar un sistema suficiente de protección social en materia de pensiones, razonablemente financiado, legítimo en la percepción de las personas“.

“Y por eso frustra a veces que en el debate parecen prevalecer las trincheras más que la disposición para llegar a un acuerdo“, dijo.

Ferreiro, además, cree que el Gobierno de Sebastián Piñera dejó pasar “un tiempo importante” para que el actual proyecto de reforma se discutiera el Senado y destacó que la discusión inmediata que le colocó a la iniciativas es una decisión correcta considerando las elecciones que vienen.

“Si no se logra un acuerdo pronto, creo que el escenario electoral no favorece la búsqueda de acuerdo, si no que la polarización. Va ser imposible que se logre una reforma de pensiones en el próximo año, año y medio”, dijo.

“Si bien uno debe cuestionar al Gobierno por no haber hecho lo suficiente en el último año, no le puede reprochar por apurar el paso ahora“, agregó.