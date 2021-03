“¡Cómo va a haber un crimen tan perfecto!”: Mamá de Tomás Bravo pidió que se acelere la investigación

La familia materna de Tomás Bravo Gutiérrez criticó el lento trabajo del Ministerio Público en el caso de la desaparición y muerte del niño de 3 años y siete meses en la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

Al respecto, Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás criticó que “¡cómo va a haber un crimen tan perfecto! ¡Cómo todavía no saben como murió mi hijo!, a mí como mamá me duele no saber qué le pasó a mi hijo. Cómo va a haber un crimen perfecto, que no se sepa todavía como murió mi hijo, la data de muerte. ¿Cuánto vamos a tener que esperar para velar a mi hijo en paz?”

Luego de anunciar una jornada de movilización masiva en las plazas del país para pedir justicia por los niños que han muerto las últimas semanas en el país, Estefanía Gutiérrez no descartó llegar hasta La Moneda pidiendo que haya sanciones más fuertes para los crímenes que involucren a menores de edad.

“Estamos exigiendo que cambien muchas cosas, la justicia. Aquí para los niños no hay una ley que los proteja, los protocolos de búsqueda para los niños, que pueda haber una ley, que haya cadena perpetua, que se haga justicia”, dijo.

Cuestionamiento a la Fiscalía y a los peritajes del SML

La madre y la abuela del niño también cuestionaron la investigación que realiza la Fiscalía, además de la eficiencia del Servicio Médico Legal (SML) al realizar los peritajes al cuerpo, ya que después de varios días de encontrados los restos aún no hay una causa concluyente de su fallecimiento ni una fecha exacta de cuándo ocurrió.

“Queremos exigir respuestas, está pasando el tiempo y no tenemos respuesta de qué pasó. Pasan los días y sigue la incertidumbre, la angustia. Queremos saber la verdad, que el Estado, el señor Piñera nos dé respuestas, que el SML haga bien su trabajo. Me cuesta mucho creer que después de tanta investigación, de peritajes que se han hecho aún no tenemos respuestas (…) Tuvieron que buscar peritos internacionales para que vengan a solucionar el problema. Solo puedo decir que desde el principio se ha hecho mal la investigación de parte de la Fiscalía“, dijo la abuela materna del niño.

En tanto, la madre puntualizó que “nunca me imaginé que iba a durar tanto el peritaje, estoy desesperada, estoy muy desesperada porque no sé qué le pasó a mi hijo. Más encima se ventila información falsa derrepente… Es doloroso porque yo quiero darle sepultura a mi hijo, pero si tienen que periciar todo para saber, se va a tener que hacer”.