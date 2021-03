Carabineros detuvo a tres hombres acusados de recorrer San Miguel cometiendo asaltos

Carabineros detuvo a tres hombres después de cometer una serie de asaltos en la comuna de San Miguel.

Los arrestados, de 19, 22 y 23 años, todos con antecedentes, merodeaban a sus víctimas arriba de un auto y las interceptaban para sustraerles sus pertenencias de manera violenta.

De acuerdo con los antecedentes recabados, los delincuentes portaban dos cuchillos y un palo similar a un bastón de hockey.

Una víctima relató cómo fue abordada por los sospechosos, cuando regresaba a su casa, alrededor de las 23 horas. “De repente se me acercan tres sujetos, se estacionan de manera violenta y se bajan los tres y me agreden. El primero me agredió con un bastón de hockey y el segundo saca un cuchillo y me intenta dar una puñalada que, por suerte, la atajé con esta mano y me provocó las cortaduras que tengo en la mano derecha”, contó.