Presidente del Colmed de Valparaíso: “La cuarentena es una medida extrema”

El presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Dr. Ignacio de la Torre, afirmó que volver a cuarentena es una “medida extrema” y que es también necesario revisar las condiciones de restricción sanitaria para lograr mejores resultados.

Cabe recordar que 23 comunas retroceden a la fase 1 del Plan Paso a Paso desde este miércoles 10 de marzo, entre ellas, Valparaíso.

“Para nosotros la cuarentena es una medida extrema, un último recurso, y creíamos que previo a la cuarentena a lo menos, tal como lo habíamos planteado antes, había que reformular el Plan Paso a Paso“, dijo en ADN Hoy.

“El alcalde Sharp toca una fibra que es muy medular: cómo es posible que nosotros estemos retrocediendo con Valparaíso, y una comuna totalmente interrelacionada como Viña del Mar mantenga abiertos gimnasios, casinos, restaurantes y bares. Es difícil entender de qué manera vamos a poder contener el virus si seguimos manteniendo conductas que son riesgo de contagio en comunas que están con una gran interrelación“, criticó.

“Nuestro planteamiento a la autoridad fue que dado a los malos resultados que estamos teniendo en comunas como Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Concón, cerremos restaurantes y bares, dejémoslos solo funcionando en modo delivery; cerremos los cines, los gimnasios, que se había anunciado su apertura; cerremos el casino de Viña, que es un símbolo icónico del entretenimiento y de la cantidad de no esenciales que siguen funcionando”, expresó.

“Potenciemos nuevamente desde este punto, desde el mundo público y privado, el teletrabajo, horarios diferidos de entrada y solamente priorizar aquellas empresas que son esenciales en su trabajos presenciales. Todas estas medidas hay que tomarlas antes que la cuarentena”, señaló.

“Si esas medidas no impactaban positivamente, junto con suspender el permiso de vacaciones y limitar los viajes interregionales, si eso no daba el impacto positivo que estamos buscando, el paso siguiente podía ser la cuarentena”, aseguró.

De igual forma, planteó: “No se ha aclarado cuál es la forma de ayuda social que vamos a entregar a todas aquellas personas que no tienen los medios para subsistir, para proveerse los mínimos requerimientos en un día, personas que trabajo de manera informal o en ‘negro’, personas que no tienen los recursos para poder enfrentar la cuarentena, y si el Estado no llega a ayudarlos, asistirlos, de verdad lo que estamos haciendo es encerrarlos en condiciones precarias, y eso o reduce el riesgo de contagio, en que ellos de todas maneras tienen que salir, porque de lo contrario no pueden sobrevivir”.

“Si nosotros queremos enfrentar un momento de alta tasa de contagios tenemos que, en primer lugar, insistir a la ciudadanía con una comunicación de riesgo, y cuando tú ves a una ciudad en una medida extrema como la cuarentena y las otras comunas no, ¿qué es lo que sienten las personas de la V Región? que la situación está compleja en Valparaíso, pero en las comunas vecinas no está compleja, porque sino las autoridades las habrían incluido en las medidas, y eso les transmite una falsa sensación de seguridad“, declaró.

“Estamos en una situación tan compleja como en julio”

“Cuando eso además se acompaña de comercio no esencial abierto, cuando los mall siguen funcionando y tienes abierto restaurantes, bares, terrazas, y además están llenos durante el día y la noche, empieza a suceder un fenómeno que es difícil que la ciudadanía entienda: que tenemos más de un 94% de ocupación de camas UCI y que estamos, si lo vemos desde un punto de vista de enfermos en camas UCI y de fallecidos por semana, estamos en una situación tan compleja como en julio“, indicó.

Además, el Dr. De la Torre concluyó: “No es cierto que los casos se producen dentro de las casas, lo que es cierto es que nuestra trazabilidad dentro del hogar es buena, pero fuera del hogar es muy mala“.