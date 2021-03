Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos criticó actuar del ISP frente a lotes defectuosos de anticonceptivo

La delegación regional de Santiago del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile emitió una declaración pública en la que criticaron el actuar del Instituto de Salud Pública (ISP) frente a los problemas que envuelven desde agosto al anticonceptivo Anulette CD por la detección de lotes que resultaron defectuosos.

La institución enfatizó en que la responsabilidad inicial de los blísteres defectuosos recae únicamente en el laboratorio Silesia, que pertenece al Grupo Grünenthal, el cual “falló en sus procedimientos de aseguramiento de calidad”, la cual fue multada en febrero por con el pago de 1.300 UTM, el equivalente a casi $67 millones.

El gremio aseguró que “es el Instituto de Salud Pública, a través de su Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, la entidad que debe resguardar la calidad de los medicamentos, tarea fiscalizadora entregada por mandato legal”.

Del mismo modo agregaron que dicha entidad “al momento de detectar la falla y evaluar la magnitud del problema debe exigir, con argumentación técnica, el control de calidad del anticonceptivo y aplicar las sanciones que permite la ley. Sin embargo, el monto resulta insignificante para un proveedor del sistema público de estas dimensiones”.

En esa misma línea, la institución recalcó que la Central Nacional de abastecimiento (Cenabast), tiene la facultad de poder importar provisiones al país cuando no hay, como una alternativa terapéutica. No obstante, aseguraron que no se cumplió nada de lo anteriormente mencionado.

“No sólo nada de lo anterior se realizó, sino que el propio ISP endosó la responsabilidad del control de calidad del producto a los profesionales químicos farmacéuticos mediante “inspección visual”, sostiene la declaración que además puntualizó en que esta facultad solo le corresponde al Instituto de Salud Pública y el resto de los equipos involucrados no “pueden ni deben” asumirla.

Además concluyeron que “este error comunicacional debió ser enmendado por la Dirección del ISP al momento de tomar las medidas posteriores que condujeron a las multas señaladas”.

“El laboratorio eludió cumplir con sus obligaciones, el ISP lo respaldó, traspasó la responsabilidad a los equipos de salud y expuso a las usuarias del sistema público a utilizar otros lotes del mismo método anticonceptivo oral, en vez de tomar una actitud de seguridad y protección de las pacientes”, sostuvo el colegio.

La entidad finalizó señalando que la situación no puede volver a ocurrir, en pos de mantener la confianza de la población y de quienes resultaron afectadas, a fin de mantener también la calidad de los medicamentos que ingresan al país.