Es la primera vez: mujer obtiene el puntaje más alto de ingreso a Ingeniería de la U. de Chile

Una joven de 18 años se convirtió en la primera mujer en liderar la lista de seleccionados para el plan común de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Según consigna El Mercurio, Virginia Álvarez López, proveniente de Ovalle, región de Coquimbo, y del colegio particular subvencionado San Viator, alcanzó el puntaje nacional en Matemáticas y obtuvo el rendimiento más alto entre los 865 aceptados este año en la institución educacional.

Al respecto, Álvarez confesó: “Cuando se publicaron los resultados de la postulación, salió que era la número uno, y dije: ‘Ah, piola’. Lo que me sorprendió después fue cuando me llamaron de la universidad y me dijeron que era la primera vez que había una mujer obtenido el primer puesto en Ingeniería. Pensé que había más mujeres que antes habían estado en el primer puesto”.

Por su parte, el rector Ennio Vivaldi sostuvo: “De un simbolismo enorme. Ella está dando un ejemplo (…) y creo que es súper importante para romper mitos“.

Felicitamos a Virginia Álvarez: primer puntaje de ingreso a Plan Común 2021 en la FCFM https://t.co/32YK3Rzvka pic.twitter.com/73iYY1MD9a — U. Chile – Ingeniería y Ciencias (@UChile_Beauchef) March 3, 2021

Asimismo, agregó que el logro contribuye “a una de las tareas más importantes que tenemos todos como sociedad hoy, que es la igualdad de género y terminar con un sesgo“.

La joven señaló que le gustaría estudiar Física y/o Astronomía. Además, debido al puntaje, le entregaron la Beca Andrés Bello, que financia todo el arancel y la matrícula de su carrera.

También expresó que le gustaría ser un referente para las demás mujeres, para que vean que “sí se puede, y que la carrera, aunque antes se pensaba que era solamente para hombres, en verdad no es así y que cualquier persona puede entrar”.

Cabe destacar que en Ingeniería en Sonido la seleccionada de mayor puntaje también fue por primera vez una mujer.

Según datos de la Universidad de Chile, del total de sus convocados vía Prueba de Transición, el 53,89% fueron mujeres. Mientras que las postulantes mujeres en Ingeniería representan el 28,87%, cinco puntos más que el año anterior.