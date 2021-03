REPORTAJE | Equipo médico de Talca relató cómo se enfrentó el primer caso de Covid-19 en Chile

Este miércoles 3 de marzo se cumple un año desde la aparición del primer caso de Covid-19 en el país. En este reportaje, ADN conversó con el equipo médico de la ciudad de Talca que trató durante las primeras horas al paciente portador de la enfermedad.

El primer contagiado se encontraba en un viaje al sudeste asiático, el que realizó junto a su esposa en el mes de febrero. Vilma Pareja, enfermera coordinadora del servicio de medicina del Hospital de Talca, fue la primera profesional del recinto en enterarse de este “caso cero”. La trabajadora reveló que tuvo que mantener la confidencialidad hasta la confirmación oficial.

“No le conté a nadie, absolutamente a nadie. Obviamente estaba inquieta, me preocupé un poco que el servicio estuviera ordenado, la gente empezó a ver que estaba tensa, algo pasada, por qué me estaba dando vueltas, porque justo era la hora de almuerzo”, contó Pareja, quien notó que sus compañeros de trabajo ya comenzaban a percatarse de la situación.

Durante esa tarde, el entonces ministro de Salud Jaime Mañalich llegó hasta el Hospital de Talca y alertó a los funcionarios acerca de la gravedad de la situación. “Confirmo el primer caso positivo, comprobado de coronavirus en nuestro país”, fue la declaración que entregó el ahora exsecretario de Estado.

De inmediato, los familiares de las cuatro personas que permanecían internadas como casos sospechosos comenzaron a presionar por información. Al mismo tiempo, el nombre del médico contagiado con Covid-19 se esparció por las redes sociales.

El enfermero Sergio Amigo Toledo fue quien trató al primer paciente con coronavirus desde el primer minuto. Recordó que en ese momento el hombre estaba angustiado, ya que los contactos estrechos del hombre eran sus padres, ambos adultos mayores, y a la vez enojado, por lo que sucedía en las redes. “El lugar donde vive, donde trabaja, hasta su foto entiendo que salió por ahí y los medios también lo mostraron”, relató.

Caren Corvalán, técnico en enfermería, recuerda que ese 3 de marzo de 2020 cambió la vida en el Hospital de Talca. El temor de que se replicara en el recinto el desastre que dejaba el Covid-19 en Europa alertó a todos sus compañeros. La TENS indicó que los familiares de los casos sospechosos comenzaban a intranquilizarse.

“Todos tenían miedo, todos estaban asustados, todos los pacientes que teníamos en ese entonces… uno entraba a la sala y ‘señorita soy yo’, ‘todavía no me avisan’, ‘cómo lo puedo hacer con mi familia'”, señaló.

El doctor Nerio Boscán es venezolano y llegó a Chile en noviembre de 2019. Meses después, sería el encargado de llevar el diagnóstico del caso cero y dar su alta según el protocolo de ese entonces, lo que generó una duda razonable en las primeras horas, por ser el contagio inicial en el país.

“Era un paciente relativamente joven, que goza de buen estado de salud, no tenía una comorbilidad, no tenía una enfermedad asociada que aumentara el riesgo en su vida. Se sabía que dentro del protocolo un paciente que gozaba de buen estado de salud y que tenía el Covid-19, que era asintomático respiratorio, como el caso de él, podía cumplir cuarentena en su casa“, explicó Boscán.

El médico internista cifró sus esperanzas en la vacuna para controlar la pandemia, aunque también llamó a no descuidar las medidas básicas por todos conocidas.

“De alguna u otra forma, la vacuna viene a disminuir el contagio, al estar la mayor población vacunada. Muchas personas dirán ‘bueno, no me ha dado, no lo he visto’, pero cuando les toca, lo que se vive no es muy bueno, no se lo recomiendo a nadie“, remarcó.

A un año de este primer registro, en la Región del Maule hay 43.555 casos acumulados de Covid-19 y 857 fallecidos en total producto de la enfermedad. En este momento, el Hospital de Talca registra 87 personas internadas por coronavirus y algunos de ellos con riesgo vital.