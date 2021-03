Académico UC y efecto sanitario del toque de queda: “Yo diría que debe ser mínimo”

El académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica Mauricio Lima aseguró en ADN Hoy que no hay datos para analizar la efectividad del toque de queda (actualmente vigente entre las 23:00 y las 05:00 horas) como medida sanitario, pero que, dada la dinámica de contagios de Covid-19, su efecto “debe ser mínimo”.

“Siendo estricto, datos no hay como para analizarlo. No he visto análisis de datos para ver que tan efectivo o que tan no efectivo es”, dijo uno de los redactores del informe ICovid.

Sin embargo, Lima explicó que el motor de contagio de la enfermedad “es el número de personas diferentes que uno se contacta directamente por día” y que esa actividad “tiene un patrón horario muy claro”.

“El noventa y algo por ciento de la actividad en el contacto de las personas en el país tiene un ritmo diario. Si me preguntas en términos el efecto del toque de sobre en ese proceso, yo diría que debe ser mínimo“, afirmó, “usando un poco de lógica y de biología sobre como funciona la transmisión de la enfermedad”.

El presidente Sebastián Piñera ya anunció que pretende extender más allá del 13 de marzo el estado de catástrofe que permite decretar el toque de queda, pero como la medida de excepcional constitucional superará el año de implementación deberá ser aprobada por el Congreso.

Además, Lima detalló que, “en términos bien generales”, el nivel de contagios que se observa en la actualidad “es parte de la misma ola a nivel nacional” que comenzó hacia finales de 2020.

“Se logró contener e incluso bajar la casa de infectados activos sobre finales de enero, principios de febrero, pero ahora ese mismo patrón de incremento se está estabilizando y estamos de vuelta con una tasa de contagio con valores por arriba de uno, sobre todo en las dos últimas semanas”, dijo.