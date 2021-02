Organizaciones de educación inicial afirman que “no están las condiciones sanitarias” para el retorno a jardines infantiles y salas cuna

Organizaciones ligadas a la educación inicial afirmaron que “no están las condiciones sanitarias y epidemiológicas para un retorno seguro” de los niños a salas cunas y jardines infantiles, debido al número de contagios de Covid-19.

Las organizaciones propusieron que “el retorno gradual debe hacerse sólo en Fase 4 del Plan Paso a Paso con todo el personal vacunado con la primera y segunda dosis”.

“Es importante que las familias sepan que a la fecha hay 1.700 niños y niñas contagiadas (os) y 58 niños y niñas fallecidos, el 2020, un 15% del personal que trabajó presencialmente en establecimientos educacionales se contagió de COVID-19. Con estos antecedentes y con la insistencia de iniciar el año de forma presencial, el Estado de Chile no protege a los niños y niñas; porque dada las condiciones estas cifras pueden incrementarse exponencialmente”, dicen en un comunicado de prensa.

Además, denunciaron que las autoridades sanitarias no han fiscalizados a las salas cunas y jardines infantiles de cara al inicio de las clases, el próximo 1 de marzo. “En consecuencia no se cuenta con todos los establecimientos higienizados, sanitizados y provistos de elementos de protección de personal y de materiales de aseo; ya que los equipos a cargo de contratar, habilitar, comprar y distribuir no son lo suficiente en dotación, por lo que no dan abasto para responder en el corto plazo tareas que el ejecutivo no fue capaz de planificar correctamente”, afirman las organizaciones.

Las organizaciones, además, denunciaron “el amedrentamiento que se está realizando a los equipos de trabajo de Jardines Infantiles VTF con el no pago de sus remuneraciones en el caso de que no se produzca la apertura presencial del jardín Infantil”.

La carta esta firmada por: APROJUNJI, Confederación Nacional de Trabajadoras (es) VTF Chile, Sindicatos de Fundación Integra STI, SINAFFI, SINOF, Democrático Integra, Colectivo Educadoras Empoderadas COEDEM, FENAEDUP, ANEF, EVEP, Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación ANDIME, Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Colegio Nacional de Profesionales Psicopedagogos de Chile A.G. Registro 4242 ,Movimiento Nacional por la Psicopedagogía, AMDEPA Chile Asociación de Padres, Madres y Apoderados (as), AFUSEREMI de SALUD RM.