Cambio del horario del toque de queda: sindicatos del comercio denunciaron extensión de horarios de trabajos “sin justificación”

La Confederación Nacional de Trabajadores de Comercio y Servicios (Conatracops) denunció la extensión de jornadas de trabajo implementada por las empresas “sin mediar diálogo a los sindicatos y trabajadores” luego de la modificación del horario del toque de queda.

“Esta imposición es un duro revés a la práctica ya instalada, producto de la pandemia Covid-19, de jornadas y horarios que han garantizado el normal funcionamiento de la actividad comercial en nuestro país, que por lo demás gerentes, directivos y trabajadores evalúan positivamente y que los clientes han sabido adaptarse sin mayores inconvenientes”, sostuvo en un comunicado el presidente de la asociación gremial, Claudio Sagardías Yáñez.

“Conatracops denuncia la total arbitrariedad de esta decisión empresarial, puesto que no se hace cargo de las dificultades que ella conlleva, y somete nuevamente a las y los trabajadores a horarios más extensos sin justificación alguna, salvo la de explotar al máximo las condiciones laborales en el afán desmedido de lucrar a todo evento”, sentenció.

“Es del todo inadmisible que frente a la evidencia de que el sector no ha sufrido la debacle que los mismos empresarios pronosticaban”, afirmó, agregando que “¡exigimos a las empresas dejar sin efecto la decisión de extender el horario de trabajo e interpelamos al gobierno de prohibir esta medida unilateral e inconsulta!”.

“Por cierto nuestra exigencia no es antojadiza, a lo ya dicho de haber logrado el normal funcionamiento del sector, no tienen derecho a despojarnos de esa hora más que podemos estar con nuestras familias; o bien, no deambular en busca de locomoción colectiva escasa y al último momento; como también, no arriesgarnos a los asaltos que son más frecuentes entre las 19.00 y 21.00 horas, según la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre otras adversidades que tendremos nuevamente que enfrentar, todo ello porque las empresas le teman al cambio y ya olvidaron que el malestar de Chile radica en las prácticas abusivas”, sentenció.

“Finalmente, nos declaramos en estado de alerta sindical y adoptaremos todas las medidas y acciones que sean necesarias para impedir retroceder en nuestras condiciones de trabajo”, concluyó.