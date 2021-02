Municipalidad de Providencia realizará consulta virtual ciudadana para decidir si se retornará a clases presenciales

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció que el municipio realizará una consulta virtual para que padres y apoderados decidan si se retornará a clases presenciales en la comuna. En caso de rechazar la vuelta a las aulas, se mantendrá la modalidad virtual.

“Lo que haremos en Providencia es una consulta con todos los padres y apoderados, de cada recinto por separado, porque lo primero que queremos saber es si los padres y apoderados están dispuestos o no, si quieren o no, enviar a sus hijos a clases presenciales. No sabiendo eso, todo el resto de la discusión es estéril. ¿Qué sacamos con abrir todos los colegios si finalmente no llega ningún niño?“, afirmó la alcaldesa durante una actividad en el Liceo José Victorino Lastarria.

Para ello, se comunicarán los resultados a todos los consejos escolares de cada establecimiento para tomar la determinación respecto de cada colegio: “Hay padres y apoderados cuya opinión debemos escuchar, y finalmente hay una comunidad escolar a la que también debemos escuchar y vamos a conversar”, sostuvo la jefa comunal.

Las escuelas El Aguilucho y Abelardo Iturriaga, Colegios Providencia y El Vergel y Liceos Lastarria, N°7 y Arturo Alessandri, retornarían el 3 de marzo a clases si se decide por las clases presenciales.

Por el contrario, el colegio Mercedes Marín del Solar y los liceos Tajamar, Juan Pablo Duarte y Carmela Carvajal retomarían el 15 de marzo porque son puntos de vacunación contra el Covid-19. La decisión se tomó después de conversar con los equipos de salud.

Eventualmente, de ser esta la elección de padres y apoderados, la municipalidad informará cuáles serán los nuevos puntos de vacunación que reemplazarán estos recintos educacionales.