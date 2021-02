Dueños de camiones solicitaron al Gobierno ser incluidos como grupo prioritario en la vacunación contra el coronavirus

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) le solicitó al Gobierno ser incluidos como grupo prioritario en el proceso de vacunación contra el coronavirus.

A través de un comunicado que está firmado por el presidente del organismo, Juan Araya, los transportistas reiteraron “que el transporte de carga es actividad esencial para todo el país por su condición de eje de la cadena logística, que permite abastecer las necesidades de alimentos y bienes para los 18 millones de chilenos”.

“El transporte por carretera moviliza el 95 % de las mercancías y productos. Esta labor la cumplen 200.000 trabajadores del volante y propietarios de su propio vehículo. Esas personas están más expuestas a contraer el virus por la naturaleza de sus funciones. Esperamos no ser discriminados“, agregaron.

Los transportistas también señalaron que solicitaron “hace varias semanas a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones una solicitud para incluir a los conductores en el grupo prioritario de vacunación contra el Sars Covid-2″, y enfatizan que “en ningún caso se ha pedido incluir a todos los trabajadores que cumplen otras funciones en las empresas“.

“Asimismo, se ha dado a conocer esta petición a la opinión pública, para que se entienda la importancia de la continuidad de la cadena logística“, continuaron.

La CNDC ejemplificó la aprobación de la solicitud por parte del Gobierno con el proceso de inoculación contra la influenza en 2020, lo que fue, aseguran, “a nivel nacional, exitoso, y se vacunó a miles de choferes que quedaron con sus sistemas biológicos e inmunitarios reforzados cuando empezó la pandemia”.

Finalmente, el gremio afirmó que “sería un grave error no tomar en cuenta la solicitud planteada a través de los canales indicados, y postergar o no considerar a los conductores de vehículos de carga en los grupos priorizados. Esperamos que ello no ocurra“.