Presentan protocolo de funcionamiento del transporte escolar ante inicio de las clases

La Confederación de Transporte Escolar y de Turismo de Chile publicó el protocolo sanitario bajo el cual deberán funcionar los furgones escolares ante el inicio del año escolar, fijado por el gobierno para el 1 de marzo, y eventual regreso de los estudiantes a los colegios, cerrados durante todo 2020 por la pandemia de Covid-19.

“Como Gremio nos preparamos para el regreso a clases sin considerar que hubiera vacuna. El tema que llegara la vacuna tan pronto no cambiaba las cosas para nosotros, porque desde abril de 2020 nosotros trabajamos en un protocolo con el ministerio de transportes y la comisión nacional de seguridad de tránsito”, explicó Verónica Contreras, presidenta de la Confentetuch.

“Nuestra necesidad de trabajo es mucha. El gremio del transporte escolar quedó en el suelo en octubre de 2019, porque ahí ya nada fue normal. Nuestro gremio lo ha pasado muy mal”, agregó.

Así es el protocolo:

1. Para conductor:

– Medir la temperatura antes de empezar el recorrido.

– Uso de mascarilla permanente

– Tener acceso a alcohol gel

– Llevar planilla de alumnos asistentes por cada día, donde deberá registrarse la

temperatura arrojada.

2. Para el ayudante en caso de existir:

– Medición de temperatura al iniciar un recorrido

– Uso de mascarilla permanente

– Uso de alcohol permanente luego de subir a un niño

3. Para niños:

– Medición de temperatura al subir

– Acordar con cada apoderado que el niño tenga:

– Sets de mascarillas para uso permanente (ej.:una color rojo de ida y una color azul para el regreso, mascarillas confeccionadas, que permiten ser lavadas y no generan gastos)

– Dispensador de alcohol individual.

– Instrucción respecto de no tener contacto físico con los demás niños.

– No se trasladarán niños enfermos

– Prohibido consumir alimentos en el transporte.

– No usar celulares, ni tablets.

4. Para el Furgón:

– Tener un dispensador de alcohol gel para los niños

– Mantener ventanas abiertas en 3 centímetros para favorecer circulación de aire.

– Sanitización de asientos, pisos y superficies al terminar cada recorrido.

5. Por parte de los Colegios:

– Tomar temperatura a los niños al salir de la sala para irse al transporte.

– En caso de temperatura superior a la normal, derivar al alumno a sala aislada en espera que lleguen padres o apoderados a retirarlo.

– Facilitar la recepción y despacho de los alumnos, de manera que eviten contacto con personas ajenas al establecimiento.