Sernac abrió procedimiento contra aerolínea para exigir compensaciones por suspensión de viajes

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) abrió un Procedimiento Voluntario Colectivo contra la aerolínea JetSmart para que la empresa compense a los consumidores que no recibieron reembolso, al no poder viajar debido a la suspensión o retraso de los vuelos por la pandemia del coronavirus.

El organismo recibió más de 4 mil reclamos desde 2020 a la fecha contra esta empresa, la que no dio solución a sus clientes, quienes acusaron que no hubo devolución de dinero, se prometieron reembolsos que no se verificaron, falta de información y dificultades para contactar a la empresa.

“Ya pasó un tiempo prudente desde el inicio de la pandemia y no hay excusas para no responder a los consumidores por lo mínimo que están pidiendo que es contestar el teléfono y no pagar por un servicio que no recibieron o que se les entreguen alternativas equivalentes y adecuadas”, sostuvo el director (s) del Sernac, Jean Pierre Couchot, en un comunicado oficial.

A pesar del alto porcentaje de reclamos ingresados, la empresa no entregó soluciones a sus clientes, por ende el Sernac no descartó tomar otro tipo de acciones si no se logra llegar a un resultado satisfactorio para los clientes y asimismo están evaluando si hay otras aerolíneas que hayan actuado de manera similar.

Un Procedimiento Voluntario Colectivo tiene una tramitación expedita y una duración máxima de seis meses, en donde se analizan las propuestas de solución para alcanzar un acuerdo, que deben cumplir con exigencias básicas como proponer compensaciones que sean para todos los afectados y proporcionales al daño.