Empresa de seguridad a cargo de vacunas Covid-19 en centro logístico del Minsal: “Han terminado siendo oro blanco”

El gerente general de VIP Seguridad, Ralph Wladdimiro, empresa encargada de la seguridad de las vacunas contra el Covid-19 que llegan a Chile, se refirió al presunto robo de dosis en Calbuco y Curicó.

“Nos dedicamos al resguardo de estos productos en un centro logístico que se está armando e instalando de manera progresiva por parte del Ministerio de Salud en el velódromo del Estado Nacional. Desde ahí salen y se reparten hacia la región Metropolitana a los distintos centros donde son utilizadas”, comenzó explicando en ADN Hoy.

“Por las disposiciones que ha entregado el Gobierno a Carabineros y PDI la custodia y traslado de estos productos desde que llegan a nuestro país por cualquiera de las vías y de los centros de acopio nuestra empresa”, añadió.

“Este producto ha terminado siendo oro blanco, en términos que se podrían decir bajo un concepto delictual, por lo tanto, su interés es importante”, destacó.

“Es necesario poder tener y aplicar, que es lo que nosotros desarrollamos, protocolos de resguardo, que tienen que ver tanto con presencia física, conteo, conteo aleatorio, instalación de CCTV, de corroborar que siempre se encuentren en resguardo, que quienes los operen o manipulen sean personas que están autorizadas por estos protocolos”, indicó.

Respecto a la desaparición de dosis en Calbuco y Curicó, dijo que las dos líneas investigativas de la PDI, que tienen que ver con que “pudo haber sido un robo o hurto” o “podría haber un problema de almacenamiento de conteo previo“.

“Lo ocurrido en Curicó sabemos que no tenía ningún tipo de resguardo de los que yo le he nombrado”, dijo, explicando que había cámaras en los pasillos, pero no en el lugar donde se guardaban las vacunas, ya que no se podían instalar por privacidad, ya que era el mismo lugar donde se vacunaba a las personas.

“Existe la tentación en algunos casos, de lo que nosotros denominamos en términos delictuales ‘el saltarse la fila‘, es decir, por qué voy a esperar un mes o un periodo para la vacuna, si existe una oferta de manera ilegal la venta del producto”, señaló.

“Lo que se están exponiendo quienes adquieren estas dosis es un delito y a una acción legal por concepto de receptación, y el peligro que sus vidas corren riesgo, porque no se ha respetado la cadena de frío, o porque son aplicadas por gente inexperta“, concluyó Wladdimiro.