Ciudadanas que Impactan: Elena Bolados creo fundación que ayuda a padres con hijos que padecen cáncer

Durante un nuevo capítulo de “Ciudadanas que impactan”, María Paz Tagle, fundadora de Mujer Impacta, llegó a Ciudadano ADN con la columna que busca visibilizar y destacar a mujeres que realizan labores sociales que aportan positivamente en sus comunidades, para hablar, en esta ocasión, sobre cáncer y Convención Constituyente.

En esta jornada, la protagonista es Elena Bolados, creadora de la Organización de Padres de Niños

Oncológicos, una fundación que nace cuando, años atrás, sufrió el fallecimiento de su ahijado de tres años por cáncer. Una muerte que vivió desde muy cerca, ya que ella decidió cuidarlo y ayudarlo en sus traslados a la capital para sus tratamientos.

En ese momento, se percató de lo difícil que es para una persona de región poder tratarse. Esto la motivó a dirigir sus esfuerzos en lograr un Centro Oncológico para adultos y niños, el que se espera que para 2024 esté terminado.

De esta manera, la ganadora de Mujer Impacta 2020 narró su historia. “Vicente falleció el primero de abril del año 2013, y empezamos la marchas en mayo de ese mismo año por algunos centros oncológicos. De ahí nos constituimos como organización de padres y de niños oncológicos de la región de Coquimbo“.

Desde ese momento, “empezamos a captar a los niños de acá, de la región, y la verdad es que había muchos en ese momento, ahora también. Empezamos a ayudarlos. El primer logro fue un reembolso de pasajes, para que cada vez que viajen a Santiago, a su tratamiento, le entreguen una cantidad de dinero en lo que gastan en traslado“.

Luego, “comenzamos a orientarlos, ayudarlos con psicólogos, profesionales, mercadería, con útiles de aseo. También a conversar con las autoridades y comenzar a mostrar la realidad de los niños y niñas de acá en nuestra región”, contó Elena.

Actualmente, “estamos en un proyecto, que va a ser el primer bus oncológico a nivel nacional, porque está pensado en cada detalle y más en tiempo de pandemia”.

Pero Elena Bolados no solamente encabeza esta organización, sino que también durante la jornada del lunes 11 de diciembre lanzó su candidatura a constituyente, logrando más de 1.200 firmas. “La vida me ha puesto en tantas situaciones que, la verdad, nunca imaginé. Desde el primer minuto se me fueron abriendo las puertas con entrevistas, se fue dando que las personas empezaron a mover sus redes para juntar la mayor cantidad de patrocinantes y creo que puedo ser un aporte en todo esto“, reflexionó.