Geriatra de la municipalidad de Santiago sobre jornada de vacunación: “Hubo demasiada emoción, mucho más de la que esperaba”

El miércoles, cuando comenzó el proceso de vacunación masiva, se pudo conocer la emoción y las historias de una serie de adultos mayores. Pero para mirar este proceso desde la otra cara de la moneda, Ciudadano ADN conversó con la geriatra Daniela Ahumada, trabajadora del Departamento de Salud de la municipalidad de Santiago.

La especialista aseguró que vivió la primera jornada de inoculación con “demasiada emoción, mucho más de la que yo esperaba, cuando me preguntan esto, yo les digo que al partir fue bien dramático”.

Agregó que “nosotros rápidamente, como grupo de geriatría, sabíamos que la gente que nosotros conocíamos era la que se iba a exponer más a esto. Y vivimos un invierno duro, difícil y a ratos lo veíamos todo bien negro, así que cuando empieza a llegar esa luz de esperanza todo cambia y finalmente llegó más rápido de lo que creíamos“.

Con el fin de recabar datos e impresiones, Daniela tuvo la oportunidad de “llamar a los pacientes sobre 90 años para ir conociendo un poco si podían acercarse o no, cómo lo hacíamos y la felicidad que tenían, el agradecimiento por haberlo puesto a ellos primero, contar tu historia, los meses que llevaba encerrado y la emoción, fue súper bonito”.

Más aún porque el proceso se caracterizó por el llamado constante de los adultos mayores a vacunarse y su valentía, cosa que “a mí me llamó la atención cuando empecé a llamar, porque pensé que muchos iban a tener miedo por las cosas que salen en diferentes medios de comunicación“.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, la geriatra comentó que los adultos mayores “tienen más experiencia y más juicio respecto a las cosas, y ellos efectivamente decían que la vacuna era era un avance de la ciencia, que estaban agradecidísimos de eso y que era lo que necesitaban, llamando a vacunarse y con una seguridad y con una entereza que a mí me sorprendió también”.

Consejos y prevención

Ahumada explicó que había algo que los preocupaba y era que “el encierro les produjo a ellos mucha pérdida de funcionalidad de musculatura en las piernas. Entonces uno de nuestros grandes miedos son las caídas y la fractura”.

Así, llamó que los adultos mayores usen unos “buenos zapatos con cordones bien atados, ojalá no zapatos alto, yo sé que se arreglan bastante, pero ideal una zapatilla, no como chalitas que en el fondo a uno se le pueden deslizar, ese tipo de zapatos no. Que vayan con su billetera a mano, que las manos vayan libres, que no vayan con mucha cosa”.

Mientras que, en relación a posibles efectos secundarios de la vacunación, recomendó que se tenga “el paracetamol a la mano, que se hidraten harto tener estos días, que en el fondo si se van a sentir un poquitito mal, tengan a mano esas cosas para que no vayan a salir y estén tranquilos”.