“Esto viene a cerrar la temporada de verano”: Alcaldes de Toltén y Hualaihué cuestionaron retroceso a Cuarentena

Este jueves se anunciaron nuevos cambios en el plan Paso a Paso y cinco comunas de país retrocedieron a la fase 1 de Cuarentena: Tocopilla, Copiapó, Saavedra, Toltén y Hualaihué. Esta medida se aplicará a partir de este sábado 6 de febrero a las 05:00 de la mañana.

Dos jefes comunales expresaron a ADN sus cuestionamientos en torno al mandato de la autoridad sanitaria, ya que se ve comprometida la situación de las pymes en la zona, especialmente las vinculadas al turismo.

El alcalde de Hualaihué, Freddy Ibacache, señaló que “estuvimos tiempo atrás en cuarentena, otra vez volvemos a cuarentena. La vez anterior, los índices eran muy superiores respecto a la cantidad de contagiados, la cantidad de casos activos. Hoy día estamos con cerca de 30 casos activos, pero no teníamos la misma situación e igual volvemos a cuarentena“.

Sobre las consecuencias de este cambio de fase, Ibacache subrayó que “no es menor, hay todo un movimiento. Estamos en pleno verano, el desarrollo turístico es fundamental, esto viene prácticamente a quebrar el verano, a cerrar la temporada, sobre todo acá en la carretera austral y por lo tanto mal desde el punto de vista del emprendimiento: la gente que trabaja en turismo, la gente que trabaja en diferentes actividades del emprendimiento para aprovechar las buenas condiciones climáticas”.

Sin embargo, afirmó que “habrá que acatar, no hay vuelta, no es una decisión en la que participemos, como siempre ya nos acostumbramos a recibir la información no más y bueno, hay que acatar y es lamentable, porque con esto ya estaríamos cerrando prácticamente la temporada de verano y esperando que se vayan mejorando los índices para salir en algún momento de la cuarentena”.

“Exigimos una explicación razonable”

Similar opinión tuvo el alcalde de Toltén, Guillermo Martínez, quien señaló que “en la comuna nos preocupa la situación de la pandemia, hemos trabajando durante todo este año intensamente en lograr la sanidad de toda nuestra población y ha sido difícil, pero cuando tuvimos la mayor cantidad de casos, sólo retrocedimos a fase 2“.

Añadió que “hoy día cuando la Seremi de Salud registra 14 casos activos en Toltén, es decir, ni la mitad de lo que teníamos hace tan sólo un mes, nos llevan a fase 1. Esto nos preocupa desde el punto de vista del impacto que genera en toda la industria de servicios turísticos, en la gastronomía local, en los pequeños negocios, en el esfuerzo diario que realiza la gente e incluso en las propias libertades de las personas”.

“Exigimos una explicación razonable, por qué no nos dieron cuarentena cuanto teníamos más del doble de estos casos y hoy día nos pasan a cuarentena obligatoria”, sentenció Martínez.