Primera chilena vacunada contra el Covid-19 llamó a recibir la inoculación: “Es mucho peor contagiarse y estar en una UCI”

La TENS Zulema Riquelme fue la primera chilena vacunada en el país cuando se implementó el proceso de la vacuna Pfizer en los trabajadores de la salud. Veintiocho días después, el 14 de enero, recibió la segunda dosis, terminando su inmunización completa.

Y frente al contexto de inoculación masiva que comenzó a vivir Chile este 3 de febrero, la profesional de la salud compartió su experiencia en Ciudadano ADN.

Primero habló de los síntomas que tuvo, los cuales para ella fueron “los que se esperaban no más: el dolor del brazo, un poco de malestar físico, así como cuando uno se va a agripar y eso me duró. Con la segunda dosis, el día que me vacunaron en la tarde y al otro día, después al segundo día amanecí como si nada”.

Así y luego de haber terminado su proceso de vacunación, Riquelme aseguró que “uno trabaja mucho más tranquila, no con ese susto que tenía de que si atendíamos un paciente nos íbamos a contagiar, pero igual las medidas de protección las seguimos usando igual, la mascarilla, las antiparras, la pechera plástica, igual seguimos trabajando con la ropa verde que nos pasan en el hospital para no traernos ropa a la casa”.

En esa línea, Zulema realizó un llamado a vacunarse con la Sinovac: “Pierdan el miedo, que en realidad es como todas las vacunas, hace mucho tiempo que nos estamos vacunando, por una u otra cosa, desde que nacemos de hecho, así que que le pierdan el susto”.

“Es mucho peor contagiarse del Covid-19 y estar en una UCI conectado a ventilador que los síntomas que uno puede sentir con la vacuna, que son mínimos en comparación a eso, así que por favor vacúnense para que terminemos y podamos salir”, expresó.