Usuarios reportan la caída del sitio web de Comisaría Virtual

En horas de este martes, usuarios han reportado la caída del sitio web de Comisaría virtual para pedir permisos y salvoconductos.

A través de redes sociales, cientos de personas han señalado la imposibilidad de poder sacar algún documento que permita el desplazamiento en comunas en cuarentena.

Recordemos que desde Comisaría Virtual también se saca el permiso de vacaciones que permite el traslado entre regiones, por lo que no solo afecta a comunas en Fase 1.

En desarrollo…

Tengo una entrevista de trabajo presencial en #concepcion #ComisariaVirtual no perdere una oportunidad de trabajo por qué su caga de página no me deja sacar un permiso temporal@Carabdechile @SubPrevDelito pic.twitter.com/qySAROr9dH

— Valu (@LaValuluus) February 2, 2021