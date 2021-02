Pasó 79 días en prisión: Suprema ordenó al Fisco indemnizar con $40 millones a hombre imputado erróneamente por violación

La Corte Suprema ordenó al Fisco pagar una indemnización de $40.000.000 a un hombre imputado erróneamente por violar a una joven que estaba de vacaciones en La Serena, región de Coquimbo, en 2013.

Según consigna Emol, fue acusado, iniciales A.Z.T. de ser el colectivero que agredió a la mujer en un robo con violación, y alcanzó a estar 79 días en prisión preventiva. El hombre pudo demostrar su inocencia con un examen de ADN.

El verdadero culpable es un sujeto llamado Franklin Antonio Narea Mery, quien fue condenado en 2016 a 20 años de cárcel.

La Suprema estableció la responsabilidad de Chile por un actuar deficiente de la Fiscalía durante el plazo de investigación y acusó “pasividad“.

Además, por la excesiva demora en la entrega de los resultados del examen de ADN y en la solicitud de audiencia para revocar la prisión preventiva, una vez que tuvo el informe en su poder.

“No se ha esgrimido ni se vislumbra fundamento alguno que permita revestir de racionalidad a la pasividad” de la Fiscalía, indicaron desde la Corte. “No puede sino entenderse que el Ministerio Público incurrió en una omisión manifiesta, arbitraria e injustificada“, espetaron.

Según el máximo tribunal, no hubo una “actuación oportuna” por parte de la Fiscalía. “En este sentido, de las dilaciones cuestionadas se deriva que no se ejecutaron acciones tendientes a la efectiva realización de una diligencia probatoria esencial para el adecuado esclarecimiento del hecho investigado y, a continuación, no se actuó con el debido celo frente a un antecedente que evidentemente exculpaba al imputado“, dijo la Corte.

Por otra parte, el tribunal también decidió mencionar que “la defensa no satisfizo los estándares mínimos exigibles para su adecuada representación, comportándose como un mero espectador frente a las omisiones que aquí se reprochan al Ministerio Público”.