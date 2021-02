Aguas Andinas anunció corte de suministro para 4.000 clientes de Lo Barnechea

La tarde de este lunes, Aguas Andinas anunció que se realizará un corte de suministro de agua potable, a partir de las 21:00 horas, para cuatro mil clientes de la comuna de Lo Barnechea, producto del sistema frontal que afectó a las zonas centro y sur del país durante el fin de semana.

Eugenio Sánchez, director de Gestión de Servicios de la compañía, dijo que “esta suspensión será por un máximo de 24 horas. La razón de fondo es que el río Mapocho no ha reaccionado como hubiésemos esperado, los niveles de turbiedad siguen altísimos”.

“Por lo tanto, mientras en la planta San Enrique no sea posible producir agua nuevamente, no podemos garantizar el servicio 100% para la comuna de Lo Barnechea. No obstante, esperamos que esa situación cambie”, añadió.

Los sectores afectados son El Huinganal, Camino La Laguna y Camino del Sol.