Voluntaria de la Toma Dignidad cuestionó dichos de alcalde de La Florida tras evacuación preventiva por posible aluvión

Eloísa González, voluntaria de la Toma Dignidad en la Quebrada de Macul, se refirió al proceso que están viviendo las casi 700 familias que habitan el lugar y que fueron evacuadas durante la noche de ayer 30 de enero debido a la alerta amarilla que se decretó en la comuna de La Florida por posibles desprendimientos y aluviones en la zona.

La voluntaria explicó que el proceso de organización comenzó el viernes 29 de enero y calificó como confusas las declaraciones que dio el alcalde de comuna, Rodolfo Carter. De hecho, González acusó despreocupación por la situación del campamento.

“El problema es que había declaraciones del alcalde de La Florida donde hablaba derechamente en varias ocasiones que la toma era ilegal. Por lo tanto, hablaba de que en realidad había un desalojo, entonces eso generó confusión y enojo dentro de la gente”, explicó González en conversación con ADN.

Agregó que “el mismo alcalde, en esa negociación a principios de año, ha reiterado en varias ocasiones que él puede llegar en cualquier momento con militares, con retroexcavadora a desalojar a la gente. Entonces ahí se demuestra digamos la nula voluntad de poder gestionar soluciones habitacionales para las 700 familias de acá del campamento”.

La Toma Dignidad se instaló en el contexto del estallido social. Está compuesto de personas que venían de otras tomas y que esperaron una década por soluciones habitacionales hasta ser desalojados.

Al respecto, González explicó que “este terreno es del Serviu, por lo tanto hay menos riesgo, digamos, de desalojo“. Añadió que “eso era una de las seguridades que quería tener la gente acá, que era precisamente evitar el desalojo”.

Respecto de las soluciones por parte de la municipalidad, Eloísa aseguró que posterior a las declaraciones del edil de La Florida en televisión, funcionarios municipales corroboraron que no había una segunda intención con esta evacuación. Sin embargo, no iban en la misma línea que lo expresado por el jefe comunal.

“Carter habló de que no se le iban a entregar los subsidios a aquellas personas que se quedaran en el campamento cuidando las casas y que iba a hacer un listado. Eso en términos legales no corresponde, digamos porque las negociaciones las están llevando principalmente con el MIM”, sostuvo la voluntaria, quien además explicó que como el edil insistió de nuevo en sus dichos, generó desconfianza en los pobladores que ahora no quieren salir, pese al peligro de un aluvión.

A pesar de las advertencias, alrededor de 40 personas se quedaron en la toma, conscientes de las salidas de emergencia debido al miedo que nació a raíz de las declaraciones del alcalde y asimismo para resguardar robos.

González insistió en que no hubo respuesta clara al respecto por lo que están en espera de una contestación clara por parte del municipio. Mientras eso ocurre, la gente está intentando reparar las casas dañadas por las lluvias, por lo que muchos vecinos que se estaban alojando en albergues volvieron a buscar cosas.

Hay grandes posibilidades de que vuelva a llover, razón por la cual están recibiendo donaciones como: ropa abrigada; ojalá impermeable, ropa de cama, alimentos no perecibles, nylon para resguardar las casas, entre otros, en la esquina de Los Sauces con Los Naranjos, a cuadras de Departamental en la comuna de La Florida, dado que hasta el momento ha llegado nula ayuda del gobierno y muy poca por parte del municipio, según sostuvo González.