Truenos, relámpagos y granizos en la RM: los registros y comentarios que dejaron los usuarios en las redes sociales

Durante la tarde de este 30 de enero se registraron truenos, relámpagos e incluso granizos en la Región Metropolitana, en el marco del sistema frontal que está previsto para este fin de semana. Si bien se anunció la posibilidad de desprendimientos y aluviones no se pronosticó este tipo de temporal.

Esta corresponde a la lluvia más grande de los últimos 50 años con 30,4 mm caídos en las últimas 24 horas y hasta el momento, el fenómeno más fuerte ocurrió en el pueblo de San Alfonso en San José de Maipo, por lo que la municipalidad llamó a cargar aparatos electrónicos, mantener linternas a mano y abastecerse de agua.

🔴AHORA || Fuertes truenos, relámpagos y lluvias caen hasta el Pueblo de San Alfonso con avance del sistema desde el surponiente a oriente. Extrema las precauciones en abastecimiento de agua, carga de aparatos telefónicos, mantener linternas con baterías, etc. @GobCordillera pic.twitter.com/edsDcrZBAC

Por otra parte, la Onemi declaró Alerta Temprana Preventiva debido a lo turbulento que se encuentra el Rio Maipo y además dejó en su cuenta de Twitter una serie de recomendaciones en caso de lluvias, aluviones y tormentas eléctricas, como alejarse de zonas como quebradas, no entrar en contacto con piscinas, mar o áreas mojadas e incluso evitar salir de sus casas, sobre todo en vehículos.

#ONEMIPreviene Frente a las condiciones climáticas, evita transitar a pie o en vehículos por zonas o caminos anegados; y no te internes en zonas montañosas, ríos, lagos y mar, especialmente cuando las condiciones meteorológicas sean desfavorables pic.twitter.com/aeXCYcA0Ut

Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales fueron los primeros en reportar el hecho, por lo que compartieron opiniones, memes y también registros audiovisuales que generaron divisiones entre “veranistas” e “inviernistas”.

Mientras algunos adoran este tipo de temporales, existe quienes se asustaron así como también hay otros que demuestran lo privilegiados que se sienten por vivir el invierno en pleno verano.

Tengo que admitir que no me gusta mucho la lluvia xq odio el frío pero que rico es tener lluvia en verano xq no hay tanto frío 💕

Hasta que se llueve la casa

