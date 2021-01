Desde las 18:00 horas se espera lluvia en la RM: ministro de OO.PP. advirtió que puede haber “desprendimientos y aluviones”

A las 18:00 horas de este viernes se espera que llegue con más fuerza la lluvia a la región Metropolitana, que durante el día ya han habido chubascos en algunos sectores y agua nieve en el Valle del Yeso del Cajón del Maipo, y comenzará a intensificarse hasta la madrugada de este sábado.

Luego las precipitaciones pararán, pero volverán a tomar fuerza a partir de las 18:00 horas del sábado hasta las 21:00 horas del mismo día, mientras que el domingo habrá chubascos durante el día.

Según señaló el director nacional de la Oficina de Emergencias del Ministerio de Interior (Onemi), Ricardo Toro: “Este es un sistema frontal que abarca desde Valparaíso hasta La Araucanía, lo que lo hace inusual y con isoterma alta, y que en la zona central podría llegar el total del evento hasta el sábado en la noche, a 35 mm en el valle y hasta 70 mm en la precordillera y cordillera“.

“Un sistema frontal en esta época del año estival no se había visto por lo menos en 50 años, y eso es lo que lo hace especial y por eso estamos tomando todas las medidas que hemos estado informando”, dijo.

Posibles desprendimientos y aluviones

De igual forma, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, destacó que “lo que tenemos en frente es una situación de riesgo”.

“Estamos pasando de un mes de enero donde normalmente nunca llueve, o llueve casi nada, a tener un par de días donde vamos a tener bastante lluvia según los pronósticos, si se dan. Eso significa que, sumado a que tenemos temperaturas altas, con la isoterma muy arriba, es decir, no se va a quedar nada en la nieve arriba y todo puede caer muy rápidamente, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, podemos tener desprendimientos, aluviones, y eso puede ser serio en los puntos críticos, en las quebradas y causes de ríos“, advirtió.

“Por eso no hay que estar en esos lugares, ni en la precordillera. No es el momento de correr riesgo, el aumento de los caudales son muy rápidos, imposibles de predecir, no hay manera de poder pensar en qué magnitud van a crecer esos caudales”, agregó.

“El llamado es a precaución, no estar en los lugares críticos, y de esa manera no vamos a tener ningún problema”, concluyó.