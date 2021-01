Unesco y el Covid-19: “Los profesores deben ser un grupo prioritario para la vacuna”

La asesora de Educación para la Salud y el Bienestar de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Mary Guinn Delaney, se refirió al llamado del organismo hacia los gobiernos a priorizar a los profesores en la vacunación contra el coronavirus Covid-19.

“Consideramos que el trabajo de los y las docentes es esencial, nada remplaza su trabajo en el aula, y una de las inquietudes más importantes de familia, de los mismos profesores, es la seguridad de su espacio laboral”, comenzó señalando en ADN Hoy.

“La Unesco considera que los profesores deben ser un grupo prioritario para la vacuna, sin cuestionar otras decisiones que se han hecho por gobiernos en su identificación como grupos prioritarios, pero lo vemos como un paso muy importante para la reapertura segura y la reconstrucción de confianza en este proceso”, sostuvo.

“De lo que nos ha contado el Ministerio de Salud es que los profesores se encuentran como en el top 30% de la población que están priorizados en este primer despliegue de las vacunas”, afirmó.

“No soy vocera del Minsal, pero definitivamente están incluidos en los primeros grupos de la primera etapa. Ahora cuándo van a poder vacunar a tantas personas, esos detalles y el plan de vacunación no lo tenemos, pero ciertamente el Minsal ha acogido este llamado“, dijo.

Retorno presencial a clases

Sobre el retorno presencial a clases opinó: “La decisión de volver a clases, como ya hemos visto el año pasado y las discusiones que siguen, depende de muchos actores. Un punto que hemos conversado mucho tiene que ver con la importancia, y esto viene de mucho antes, de intentar ver este tema no como un ‘sí, no; ahora o nunca; todos o nadie’. No sería bueno si ahora estamos ‘hasta la vacuna o nunca’, porque esto nos impide avanzar donde sí se puede avanzar”.

“Yo creo que para construir esta confianza hay que empezar a hablar. Ya estamos empezando a conversar de todas las modalidades y cosas que tienen que pasar para asegurar la continuidad de aprendizaje, virtualmente, con apoyo a la educación a distancia con radiotransmisión…”, destacó.

“Obviamente la pandemia no se va a resolver de un día para otro, hasta las vacunas si llegan mañana no vamos a tener una cobertura de todo el mundo en el muy corto plazo, entonces hay que seguir esta conversación en todas sus dimensiones“, concluyó.