Cecilia Heyder, activista por una muerte digna, se reunió con el ministro Paris: “Recuerde que no me queda mucho tiempo”

Ardua ha sido la lucha de Cecilia Heyder, de 54 años, luego de que en diciembre de 2020, se enterara de que su cuerpo dejó de coagular y que, para los médicos que hoy la atienden en el Hospital San José, es una paciente desahuciada.

Ningún tratamiento disponible puede con su estado, marcado por severo cáncer de mama metastásico, cáncer de ovario, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípidos, déficit factor VII, hipertensión arterial y anemia coagulopatía severa sin origen precisado, además de dolor crónico.

Por ello, realizó un requerimiento en la justicia para que, debido a su diagnóstico, pueda acceder a una muerte asistida. “Tengo movilidad reducida, solo puedo moverme en silla de ruedas, pero como tengo que estar permanentemente conectada a máquinas, no me es posible. En estos momentos me encuentro internada en el Hospital San José por una septicemia por un catéter periférico central que tuve en el brazo. Médicamente me encuentro desahuciada, no existe en la medicina actual la posibilidad de restablecer mi condición de salud a algo que se aproxime a la normalidad”, declara Heyder en el recurso que presentó en tribunales, y al que tuvo acceso La Tercera.

“Ya no quiero más estudios ni someterme a más tratamientos invasivos. Ya no tengo vías venosas, me tienen que poner catéter centrales, me los tienen que poner en la ingle. Quiero una muerte digna, no quiero seguir sufriendo, tengo que estar con morfina las 24 horas del día en estos momentos y ya no quiero seguir así”, añadió quien, por estos días donde se discuten iniciativas legales que apoyarían la eutanasia, se ha convertido en un ícono de la lucha por la conquista de ese derecho en el país.

Es así como, en medio de la orden de No Innovar para que no la remitan a su domicilio sin asistencia, se reunió con el ministro Enrique Paris para manifestarle sus inquietudes y buscar apoyo en la cartera de salud.

El encuentro, realizado de manera telemática debido a la pandemia, duró cerca de 40 minutos y primó el buen ánimo entre ambos, según información de ADN, en nombre de la relación entre ambos, que se remonta a cuando él era presidente del Colegio Médico.

“Quise saludarla, escucharla, manifestar mi cariño hacia Cecilia. La conozco hace años. Escuché su petición atentamente y espero poder reunirme nuevamente con ella”, indicó Paris, en un encuentro que Cecilia, por su parte, espera algún efecto próximo, según manifestó a través de su cuenta de Twitter.

Tras agradecer la reunión, escribió que quedaba a la espera del apoyo y respuesta comprometidos. “Recuerde que no me queda mucho tiempo. Gracias por escucharme”, cerró.