Alcalde (s) de Pucón sobre aumento de casos Covid-19 y permiso de vacaciones: “No se acompañó con un proceso de fiscalización”

El alcalde (s) de Pucón, Rodrigo Ortiz, se refirió al aumento de contagios de Covid-19 en la comuna, que provocó que las autoridades sanitarias anunciaran su retroceso a Cuarentena en el Plan Paso a Paso desde este jueves.

Ortiz comenzó comunicando y lamentando en ADN Hoy el fallecimiento de la esposa del alcalde de Pucón, Carlos Barra, la madrugada de este martes, tras su contagio con coronavirus.

Al referirse al rebrote de Covid-19, expresó: “Aquí lo primero es la responsabilidad que tiene cada una de las personas. Esta pandemia parte por la falta de cuidado que hemos tenido cada uno de nosotros ante las recomendaciones que nos ha dado la autoridad sanitaria”.

“Nosotros veníamos preparándonos para el verano y para este periodo estival con anticipación, incluso hicimos varias presentaciones a nivel ministerial para proponer algunas medidas pensando en lo que significaba Pucón como destino turístico. Lamentablemente nuestras sugerencias no fueron acogidas“, dijo.

Permiso de vacaciones

“Posterior a eso se planteó este permiso de vacaciones, que obviamente era como lo que se veía venir, la gente iba a querer salir de alguna manera de sus ciudades de origen para poder recuperarse de lo que ha sido esta pandemia durante un año”, agregó.

“Creemos que lo que sucedió acá es que se abrió esta posibilidad de viaje, pero no se acompañó con un proceso de fiscalización, porque lamentablemente tenemos que decirlo: nosotros como sociedad si no nos vigilan, no nos cuidan, no nos están recordando las cosas, pareciera que se nos olvidan nuestras obligaciones”, declaró Ortiz.

“Creemos que eso fue lo que faltó, y así se lo hicimos ver a las autoridades regionales. Nosotros en ningún minuto estuvimos en desacuerdo con los permisos de vacaciones, pero sí considerábamos importante que se contara con el apoyo de cordones sanitarios, mayor fiscalización en las vías públicas, en las playas, y eso creo que fue una de las causales de que aumentara el nivel de contagios, de casos activos en nuestra comuna“, afirmó.

“La fiscalización en bien nacional de uso público estuvo carente de apoyo. Nosotros pedimos en reiteradas ocasiones que se nos apoyara con personal de Ejército, principalmente, dado que la dotación de Carabineros, de inspectores sanitarios, era limitada. Nosotros solo contábamos con cinco inspectores sanitarios, de los cuales tres son municipales y dos del Servicio de Salud de La Araucanía. Si bien mantuvimos el apoyo del Servicio de Salud los fines de semana, con operativos constantes, principalmente en la playa, obviamente durante la semana era insuficiente“, sostuvo.

“Desde noviembre a la fecha sacaron alrededor de 222 sumarios sanitarios, 45 detenidos por no respetar el toque de queda. Entonces, claramente si hubiésemos contado con mayor apoyo en la fiscalización quizás podríamos haber evitado este retroceso a cuarentena. Pero reitero, el principal problema es la falta de cuidado de la misma persona”, concluyó.