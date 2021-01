Experta tras falla de alerta SAE: “Las explicaciones que han dado no son suficientes para entender exactamente lo que pasó”

Continúan las repercusiones de la falla que tuvo el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) durante el fin de semana y que produjo preocupación entre la gran mayoría de los habitantes del Chile continental.

Al respecto, este lunes en entrevista con Tu Nuevo ADN, la ingeniera de ejecución en informática de la USM, Bernardita Lara, señaló que las explicaciones que entregó el director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), Ricardo Toro, no son suficientes para detallar lo ocurrido.

“El sistema está funcionando desde 2011, se usa en diferentes lugares del mundo y raro que haya fallado, o sea, las explicaciones que han dado no son suficientes para entender exactamente lo que pasó“, dijo Lara.

“Si nos quedamos con la explicación que dieron ayer de que se había duplicado el código de la zona, porque dividieron el país en 21 polígonos y que el código de la Antártica era igual al código del norte y que por eso, en vez de ir solamente a la Antártica pescó el sistema como que era un 1 en el último, un 1 al comienzo, o sea, a que a todo Chile y mandó a todo Chile la alerta; claramente eso fue un error“, agregó.

“El proceso puede estar automatizado, pero alguien programó eso y eso es un error humano, es un error que alguien lo programó mal; y me parece muy extraño que dentro de estos 10 años no haya existido un simulacro nacional donde pudiéramos ver, por ejemplo, todas las zonas alertando a la población y enseñanza a través de la prevención cómo funciona el sistema”, continuó.

Respecto a por qué hubo personas que no recibieron la alerta SAE en sus celulares, la experta indicó que “y esto es muy personal, que se dieron cuenta del error y cancelaron la alerta. Entonces, algunos celulares alcanzaron a recibir la alerta y algunos no. La instrucción alcanzó a salir a algunas compañías y algunas no“.