Abogado de médico acusado del homicidio de Frei Montalva: “El caso no tiene nada que ver con los procesos de violaciones de DDHH”

El abogado José Miguel Barahona, quien defendió al fallecido doctor Patricio Silva y sido condenado como autor del homicidio de Frei Montalva, se refirió al fallo de absolución que este lunes emitió la Corte de Apelaciones respecto al caso de la muerte del expresidente.

En entrevista con La Prueba de ADN, Barahona señaló que “este caso que se investigó muy acuciosamente durante mucho tiempo, invirtiendo gran cantidad de recursos, además, no tiene nada que ver, no tiene ningún punto de contacto con los conocidísimos y terribles procesos de violaciones de derechos humanos en que han estado involucrados las distintas personas que están hoy presas en Punta Peuco y en condenas que son altísimas. No tiene relación alguna”.

“Aquí estamos hablando de una especulación que se formó sobre la base de decir e insistir que don Eduardo Frei había sido envenenado. Si usted le saca el elemento de envenenamiento a la causa de don Eduardo Frei el caso completo se cae. Esa es la realidad”, agregó.

Bajo esa línea, Barahona argumentó que “es el propio ministro Madrid el que dice que no se puede establecer que haya habido envenenamiento, y es por eso, que en una decisión, absolutamente ilegal, que es una de las cosas que nosotros argumentamos y que de hecho, el fallo de segunda instancia recoge, tienen que cambiar en el último minuto la razón de la muerte del presidente Frei del envenenamiento a una suerte de negligencia médica intensional, por decirlo de alguna forma, que habría sido esta operación a la cual a él se le sometió con fecha 6 de diciembre de 1981″.

“Que a uno se le acuse de algo y se le condene por algo distinto es inaceptable desde el punto de vista de la teoría de cualquier proceso, y eso fue lo ocurrió en primera instancia y eso fue lo que lo que reparó el tribunal de segunda instancia”, añadió.

Por otra parte, el abogado del médico fallecido refirió al recurso que interpondrá la familia de Frei Montalva en la Corte Suprema para revocar el fallo del tribunal de alzada: “Ellos tienen total derecho de hacerlo, obviamente, y me parece muy bien que lo hagan. Nosotros argumentaremos como corresponde en su minuto y la verdad que tendrán que acreditar que las reglas o las leyes reguladoras que la pruebas, que son las que tuvieron en forma rigurosa a la vista los ministros de la novena sala, fueron vulneradas. Cosa que yo creo que no va a ser exitosa”.