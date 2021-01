Ministro Paris reconoció alta ocupación de camas críticas en el país, aunque para casos por coronavirus “el promedio es de 56%”

El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció que el país tiene un alto nivel de ocupación de camas críticas y sostuvo que el promedio nacional para pacientes con coronavirus es de 56%.

Durante le reporte de este jueves sobre la pandemia del Covid-19, el secretario de Estado sostuvo que “estamos conscientes de la preocupación que genera el porcentaje de ocupación de camas en las Unidades de Tratamiento Intensivo”.

“En algunas regiones es obvio que hemos tenido una alta ocupación de camas UTI, pero el promedio nacional de ocupación de camas es de un 92% y la ocupación promedio de camas en Covid-19, no de UCI completa, a nivel nacional es de un 56%”, agregó.

Posteriormente, la autoridad sanitaria presentó una gráfica “para mostrar lo que pasó en el peor periodo de la pandemia, donde teníamos en el sistema público, privado e institucional, una cantidad de 3.216 camas y en la actualidad, tenemos ocupadas solamente 2.302 camas. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de un crecimiento de más de 900 camas”.

“Esto es para transmitir que tenemos una reserva de camas importantes“, sostuvo.

El ministro también señaló que “en relación a las camas UCI con pacientes Covid-19 en ventilación mecánica, en el peor momento tuvimos que ocupar 1.648 camas y actualmente solo tenemos 1.007 camas ocupadas, que, de todas maneras, es una cifra importante, pero podemos crecer en más de 640 camas en el caso que sea necesario”.

Colegio Médico en Antofagasta: “No nos quedan camas críticas en el Hospital Regional”

Al respecto, esta mañana el Colegio Médico (Colmed) de Antofagasta advirtió en ADN de la situación sanitaria que se vive en esa zona del norte del país debido a la pandemia del coronavirus y que ha provocado que incluso los centros asistenciales privados ya no tengan capacidad de camas críticas para pacientes con problemas respiratorios.

Jessica Troncoso, secretaria general del Colmed en dicha región, indicó que “estamos con 100% con uso de camas críticas, no nos quedan camas críticas en el Hospital Regional de Antofagasta, se han tenido que cerrar algunas urgencias de clínicas privadas para reforzar al mismo hospital, y las clínicas que quedan tampoco están pudiendo operar porque no hay camas críticas, está la parte privada colapsada, el sistema público y a nivel de los consultorios estamos al 100% trabajando”.

Paris: “No se trata de tener más y más camas, se trata de que el paciente no llegue a UCI”

Al respecto, el ministro Paris dijo durante el reporte diario que “hay regiones que están en una mayor ocupación de camas de cuidados intensivos. Antofagasta también tiene una ocupación alta de camas UTI, La Araucanía también y región de Los Lagos”.

“Justamente el subsecretario Dougnac se dirige a estas dos últimas regiones para ver en terreno y buscar soluciones lo más rápido posible. Además de eso hemos contado permanentemente con el apoyo y la ayuda de la Fuerza Aérea y, de hecho, mañana viernes se van a trasladar pacientes en el avión Hércules además de los traslados que hemos estado haciendo por tierra o con otros tipos de aviones”, agregó.

“Nosotros no podemos dejar en espera infinita a aquellas que están lista de espera quirúrgica, que tienen enfermedades graves como cáncer, que tiene un tumor, que tiene que operarse de la cadena. ¿Por qué no atender también a esas personas mientras nosotros podamos?“, dijo Paris.

“Por eso este equilibrio, este manejo de las camas están prolijo y están delicado. Nosotros vamos a seguir, obviamente, tratando de disminuir las cirugías electivas y aumentar la posibilidad de tener más camas para los pacientes Covid-19″, continuó

Finalmente, el ministro respondió que “no se trata de tener más y más camas, se trata de que el paciente no llegue a UCI, se trata de prevenir, de educar, se trata de que no se enfermen. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de transmitir”.