Carabineros fiscalizó asado familiar en Zapallar: se realizará sumario sanitario sin detenciones

La tarde de este jueves, Carabineros y la Seremi de Salud de Valparaíso fiscalizaron un asado familiar que se realizaba en el sector Laguna de Zapallar, comuna que se encuentra en la etapa 2 de Transición del plan Paso a Paso.

Según explicó el capitán Carlos Araneda, el procedimiento se realizó a eso de las 18:00 horas, el cual se originó a través de una denuncia anónima de vecinos. Tras la llegada del personal policial y la autoridad sanitaria, junto con la comprobación de las identidades, se constató que se trataba de una reunión familiar, compuesta por 14 adultos y siete menores de 18 años.

El grupo reside en Santiago y todos sus integrantes contaban con el respectivo permiso de vacaciones. Desde la policía uniformada explicaron que la casa cumple con las condiciones de habitabilidad para la familia completa.

Sin embargo, en términos de una reunión en el exterior del inmueble, la cantidad excede el aforo permitido en la etapa en la que se encuentra Zapallar, a lo que se suma el consumo de alimentos.

Conforme a los antecedentes, el fiscal de turno determinó que no se realizaría la detención, dadas las características de la reunión. No obstante, la Seremi de Salud sí cursará el sumario sanitario respectivo, ya que el asado no cumplía con el aforo permitido.